Hamilton: Forderung an Ferrari, Reaktion vom Chef

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat in Kanada klargemacht, was er von seinem Rennstall sehen will. «Wir brauchen dringend Upgrades, wir müssen das Auto schneller machen.» Aber wann kommen die?

Lewis Hamilton ist beim Grossen Preis von Kanada nicht über den sechsten Platz hinausgekommen, aus einem kuriosen Grund: Kollision mit einem Murmeltier, Abtriebsverlust wegen Beschädigung am Unterboden, einsame Fahrt.

Nach dem Rennen hat sich der siebenfache Weltmeister vor die Mikros der Journalisten gestellt und festgehalten: «Was wir nun dringend brauchen, das sind Verbesserungen am Ferrari.»

Aber wann kommen die? Immerhin liegt der letzte grosse Evo-Schritt schon ein Weilchen zurück, im Rahmen des WM-Laufs von Saudi-Arabien in Jeddah.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Wir werden bald Verbesserungen ans Auto bringen, noch vor dem Rennen in Grossbritannien und vielleicht ein weiteres etwas später.»

«Aber ehrlich gesagt geht es für mich viel mehr um die Ausführung, also um das, was wir aus dem Auto herausholen, als um das pure Potenzial des Fahrzeugs an sich. Wir sind mit diesen Rennwagen am Ende des Entwicklungszyklus’ angelangt, und wenn wir nun von Verbesserungen sprechen, dann geht es eher um Hundertstelsekunden, nicht mehr um Zehntel.»



«Wenn du hingegen die Abstimmung nicht auf den Punkt bringst, dann verlierst du Zehntel. Und in der Vergangenheit waren wir nicht das einzige Team, das ein oder zwei Rennen brauchte, um den Wagen optimal an die neuen Teile anzupassen.»



«Daher müssen wir beides beachten – die Entwicklung, die langsam zu Ende geht, vor allem aber das, was wir aus unseren Möglichkeiten machen.»



Grosse Schritte sollte Hamilton nicht mehr erwarten. So wie alle Rennställe ist Ferrari längst dazu übergegangen, Entwicklungs-Ressourcen umzupolen auf die neue Rennwagen-Generation 2026.





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11