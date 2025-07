Jérôme d’Ambrosio (Ferrari): So ist Hamilton wirklich

​Jérôme d’Ambrosio (39) sprang in Österreich für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ein (der Franzose musste aus persönlichen Gründen abreisen). Der Belgier spricht über die Entwicklung von Lewis Hamilton.

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat in Österreich sein bestes GP-Ergebnis in Rot egalisiert: Rang 4, wie in Imola. Jérôme d’Ambrosio, stellvertretender Teamchef von Ferrari, stuft die Leistung der berühmten Scuderia ein.

Der frühere GP-Rennfahrer (2011 mit Marussia, 2012 mit Lotus) sagt zur Mannschaftsleistung von Ferrari: «Für uns stand es im Zentrum, alles richtig zusammenzubringen. Die Abstände im Feld sind wirklich klein, und es braucht nur Nuancen, um auf dem Siegerpodest zu stehen oder sich auf den Rängen 7 oder 8 wiederzufinden. Wir hatten am Freitag und Samstag ein solides Training mit guter Entwicklung, und das machte uns das Leben am Sonntag einfacher.»

Wie sieht d’Ambrosio die Entwicklung von Lewis Hamilton? Jérôme weiter: «Was wir intern erkennen, das ist, dass er in den letzten drei Rennen im Qualifying alles im Griff hatte, aber im Rennen gab es Schwierigkeiten, aus unterschiedlichen Gründen.»

Zur Erinnerung: Lewis holte in den Abschlusstrainings von Spanien, Kanada und Österreich die Startplätze 5, 5 und 4.



D’Ambrosio weiter: «In Barcelona hatten wir ein Problem mit dem Auto, in Kanada hat Lewis in Runde 14 ein Murmeltier überfahren. In der Steiermark hat er ein starkes Rennen gezeigt und war immer knapp an Charles dran. Beide Fahrer hatten anständiges Tempo.»



«Lewis ist definitiv ein Siegertyp. Zu sagen, dass er viel Erfahrung hat, wäre eine krasse Untertreibung. Er weiss einfach alles, und für uns als Team ist es derzeit wichtig, mit ihm die richtige Balance zu finden. Wir machen gewisse Dinge nun mal anders als der Rennstall, für den er zuvor gefahren ist; er muss sich weiter einfinden und anpassen.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11