Toto Wolff, Mercedes: Brutales Urteil nach Niederlage

​In Kanada strahlender Sieger, in Österreich mehr als eine Minute hinter Sieger Lando Norris im Ziel: George Russell war auf dem Red Bull Ring chancenlos. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist bedient.

So schnell geht das in der Formel 1: In Montreal fuhr der Engländer George Russell ohne Wenn und Aber zum Sieg, aber in Österreich war nicht mehr als Rang 5 drin für den vierfachen GP-Sieger. Der Rückstand auf den siegreichen McLaren von Lando Norris – mehr als eine Minute.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war echt bedient am Red Bull Ring: «Das sind keine gemischten Gefühle bei mir, es gibt heute nichts Positives. Erstens, dass Kimi das Auto aus der Kontrolle verliert und dann Verstappen trifft. Das ist ein Rookie-Fehler, aber gut, das passiert. Wir wussten immer, dass so etwas in seinem ersten Formel-1-Jahr kommt.»

«Das Tempo, das uns in der Steiermark gefehlt hat, ist etwas, worüber man sich nur den Kopf kratzen kann und das wir verstehen müssen. Dafür gibt es keine Entschuldigung, wir haben letztes Jahr hier gewonnen!»



«Bevor sich Verstappen und Norris 2024 ins Auto gefahren sind, lagen wir damals 16 Sekunden zurück, nun ist es mehr als eine Minute. Wir wissen, dass wir ein paar Experimente gemacht haben, aber so weit darf man einfach nicht hinten liegen.»



Die Faustregel gilt: Je heisser die Verhältnisse, desto problematischer für Mercedes. Toto Wolff: «Das ist vor allem für uns schwierig, alle Anderen können damit offenbar umgehen. Bei den Rennen, wo es eher kalt ist, sind wir der dominante Faktor. Es ist unverständlich und inakzeptabel, dass man als Team mit unserer Grösse solche Ausreisser hat.»



Und wie geht das in Silvertone weiter? Toto Wolff: «Man kann sich nicht immer darauf verlassen, aber Silverstone ist in den letzten Jahren immer ein guter Platz für uns gewesen. Aber wir müssen das mit diesen Temperaturen in den Griff bekommen, das Wetter darf nicht immer die Ausrede sein.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11