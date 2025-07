Timo Glock: «Max Verstappen im falschen Auto?»

​McLaren surft mit einem Doppelsieg in Österreich weiter auf der Erfolgswelle, Max Verstappen muss den Titel nach einer Nullrunde wohl abhaken. Standortbestimmung mit Ex-GP-Fahrer Timo Glock.

Die stärksten Eindrücke vom Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring: McLaren strebt mit Riesenschritten dem WM-Titel entgegen, und bei den Piloten läuft alles auf die Frage hinaus – Oscar Piastri oder Lando Norris?

Der Deutsche Timo Glock (43), als GP-Experte der deutschen Sky in der Steiermark, stellt zum Duell der McLaren-Piloten fest: «Es ist schön zu sehen, wie schnell in diesem Sport das Pendel von links nach rechts ausschlagen kann. Das hat man früher auch zwischen Verstappen und Hamilton gesehen. Der Schwung liegt jetzt wieder bei Lando Norris, der nach seinem groben Fehler von Kanada merkt, dass er nur mit so tollen Leistungen wie in Österreich antworten kann, wenn er Piastri übertreffen will.»

Ein fünfter Titel von Max Verstappen ist natürlich mathematisch weiter möglich, aber vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses eher unwahrscheinlich.



Der Odenwälder Glock, WM-Zehnter von 2008 und 2009 mit Toyota, sagt über den Niederländer: «Max Verstappen will ein Auto haben, mit dem er um die WM fahren kann. Er wird sich alles genau angucken. Er weiss genau, wo Red Bull Racing steht und was dort in Sachen Motoren-Entwicklung geht.»



«Klar hat Max auch gehört, was wir hören – dass Mercedes mit den neuen Antriebsstrang für 2026 schon unfassbar weit sei. Und das könnte der Knackpunkt für das Kräfteverhältnis in den kommenden Jahren werden. Wenn ein Team wie Mercedes tatsächlich einen so grossen Vorsprung hätte, dann kann es passieren, dass Max Verstappen am Ende im falschen Auto sitzt.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11