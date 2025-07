Ralf Schumacher-Urteil: Hülkenberg, Piastri, Hamilton

​Das war Automobilsport! Der britische Grand Prix 2025 hatte alles, was die Formel 1 so faszinierend macht. Ralf Schumacher spricht über drei Aufreger: Podestplatz Hülkenberg, Strafe Piastri, Steigerung Hamilton.

Die 168.000 Fans bei diesem Grand Prix von Grossbritannien kamen voll auf ihre Kosten, auch wenn sie dafür den einen oder anderen Regenguss aussitzen mussten. Der Traditions-GP auf dem früheren Flugfeld von Silverstone erzeugt oft faszinierende Formel-1-Rennen, und Ausgabe 2025 war ein echter Leckerbissen.

Für die deutsche Sky im Einsatz: Ralf Schumacher (50). Der sechsfache GP-Sieger freut sich als Erstes extrem über den ersten Formel-1-Podestplatz von Nico Hülkenberg. Ralf sagt: «Wir haben etwas wirklich ganz Besonderes erlebt. Das ist ein Triumph für Nico Hülkenberg. Nach so einer langen Zeit dieses Ziel endlich zu erreichen und das auch noch von Startplatz 19 so umzusetzen und immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein – das war einfach mega von Nico!»

Zweiter Aufreger: Die 10-Sekunden-Strafe für Oscar Piastri, die den australischen WM-Leader wohl den Sieg in Silverstone gekostet hat. McLaren-Stallgefährte Lando Norris sagte thank you und staubte ab.



Während Piastri wegen der Strafe kocht, findet Ralf Schumacher, WM-Vierter von 2001 und 2002: «Sorry, aber diese Strafe ist auf jeden Fall verdient. Er wollte Max vielleicht zeigen, dass er solche Tricks auch auf Lager hat. Das war einfach übertrieben; ich will nicht sagen dreckig, aber schmutzig war das auf jeden Fall.»



Viele Fans von Lewis Hamilton glaubten in der Schlussphase des spannenden Grand Prix, dass der Ferrari-Star den vor ihm fahrenden Nico Hülkenberg noch abfangen würde. Aber Hülkenberg antwortete auf den zunächst aufrückenden Hamilton mit schnellen Zeiten und behielt alles unter Kontrolle.



Hamilton stand von 2014 bis 2024 ununterbrochen auf dem Silverstone-Podest, er hat dieses Rennen unfassbare neun Mal gewinnen können, dieses Mal musste er sich mit Platz 4 zufriedengeben.



Dennoch gibt es Lob von Ralf Schumacher: «Für mich sieht das so aus, als sei er im Ferrari langsam angekommen. Er hat verstanden, dass man den Wagen nur zu einem Teil an seinen Stil anpassen kann, vielmehr muss auch er sich dem Rennauto anpassen. Das scheint besser zu klappen, und sein Speed in England übers ganze Wochenende war ermutigend.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19