Ferrari ohne Fred Vasseur? Das sagt Ferrari-CEO Vigna

​Vor wenigen Wochen stellten italienische Zeitungen in den Raum, Ferrari könnte sich von Teamchef Fred Vasseur trennen. Die Chef-Etage der Italiener schwieg. Nun spricht Ferrari-Geschäftsleiter Benedetto Vigna.

Normalerweise ist der Ferrari-Teamchef nie um einen Scherz verlegen und lächelt Probleme souverän weg. Nicht so in Kanada. Fred Vasseur sah aus wie ein Dampfkochtopf kurz vor der Explosion, als er sagte: «Ich muss aufpassen, dass ich meine Zunge im Zaum halte.»

Der 57-jährige Franzose Vasseur vertiefte: «Was da teilweise geschrieben wird, das ist respektlos für unsere Mannschaft, und ich verstehe es nicht. Wenn es nur darum geht, Mist zu verbreiten, dann ist das nicht zielführend, was uns angeht. Denn wir sind hier nun in Kanada, und seit Anfang der Woche reden wir von nichts Anderem. Wenn das ihr Ziel war, dann haben sie es erreicht.»

Eine ganze Reihe italienischer Medien hinterfragen derzeit die Art und Weise, wie Fred Vasseur als Teamchef den erfolgreichsten Formel-1-Rennstall Ferrari leitet.

Zeitungen wie die Gazzetta dello Sport oder der Corriere della Sera sind hervorragend vernetzt mit Maranello. Wenn die Rolle von Vasseur unter die Lupe genommen wird, dann basiert das nicht nur auf der Tatsache, dass Ferrari seit 2007 ohne Fahrer-WM-Titel und seit 2008 ohne Gewinn im Konstrukteurs-Pokal ist; gut möglich und gewiss nicht das erste Mal, dass Zweifel an Vasseur auch aus Kreisen von Ferrari selber gesät werden, ganz gezielt.



Fakt ist: McLaren ist 2025 so stark, dass die Italiener mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr keinen WM-Titel erringen werden. Seit Mexiko 2024 (Carlos Sainz) sind die Roten sogar ohne GP-Sieg.



Der Corriere nannte sogar einen möglichen Nachfolger: den Italiener Antonello Coletta, heute Chef des Langstrecken-Programms von Ferrari. Coletta macht dort Vieles richtig: Le Mans-Sieg bei der Rückkehr der Italiener 2024, WM-Leader 2025 mit drei Siegen aus drei Rennen.

Was damals auffiel: Schweigen der Ferrari-Chefetage, kein Kommentar zu einer möglichen Trennung von Fred Vasseur seitens Ferrari-CEO Benedetto Vigna oder vom Ferrari-Präsidenten John Elkann. Was natürlich so gedeutet wurde, dass sehr wohl Feuer ist, wo Rauch aufsteigt. Zumal der Vertrag von Fred Vasseur Ende 2025 ausläuft.



Benedetto Vigna hat den Silverstone-GP besucht. Und er hat sich dabei über seinen Teamchef geäussert. Der Süditaliener sagt: «Fred ist unser Teamchef, es ist Juli und wir sind in positiven Gesprächen. Es besteht gegenseitiges Vertrauen, und wir haben Zeit.»



Ein klares Bekenntnis zur Zukunft von Fred Vasseur bei Ferrari klingt anders.







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19