Bortoleto über Hülkenberg: «Der beste Teamkollege»

Formel-1-Rookie Gabriel Bortoleto drehte sich im Rennen von Silverstone von der Bahn und fiel aus. Trotz der Nullrunde freute sich der Brasilianer mit seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg über dessen GP-Podest-Premiere.

Formel-1-Neuling Gabriel Bortoleto hoffte nach seiner Punkte-Premiere auf dem Red Bull Ring auf weitere WM-Zähler in Grossbritannien. Mit dem 16. Startplatz hatte er auch die bessere Ausgangslage als sein Teamkollege Nico Hülkenberg. Doch der Brasilianer gehörte zu jenen Piloten, die nach der Aufwärmrunde an die Box abbogen, um ihre Intermediates gegen Slick-Reifen auszutauschen.

Im Nachhinein erwies sich das als die falsche Entscheidung und Bortoleto zahlte einen hohen Preis dafür. Weil der Asphalt des britischen Rundkurses länger als erwartet feucht blieb, hatte er auf den neuen Medium-Reifen sichtlich Mühe, auf der Bahn zu bleiben. In der ersten Kurve drehte er sich nach nur drei Umläufen von der Piste und beschädigte seinen Sauber-Renner dabei so stark, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war.

Nach der Rückkehr in die Boxengasse harrte er an der Boxenmauer aus, um seinen Teamkollegen bei seiner Triumphfahrt von der letzten Startreihe auf den dritten Platz zu beobachten. Bortoleto hörte am Funk mit und freute sich sehr mit dem Deutschen, der in seinem 239. GP-Einsatz seinen ersten Formel-1-Podestplatz einfahren konnte.

«Gratulation an Nico! Es bedeutet mir viel, dass ich ihn im Kampf um seinen ersten Podestplatz nach so vielen GP-Jahren beobachten konnte. Er ist der beste Teamkollege, mit dem ich zusammenarbeiten durfte – sowohl als Fahrer als auch als Mensch – und er hat diesen Erfolg auch verdient. Ich freue mich aufrichtig für ihn», schwärmte der 20-Jährige.

«Das war ein ganz besonderer Tag für das Team und auch wenn mein Rennen nicht nach Plan verlaufen ist, bin ich sehr stolz, Teil dieses Erfolgs zu sein. Ich werde hart arbeiten, um eines Tages selbst mal da oben zu stehen», versprach der Rookie, der sich bereits nach der Zieldurchfahrt bei Hülkenberg gemeldet und am Funk erklärt hatte: «Hallo Nico, hier ist Gabi. Mann, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich für dich freue. Du bist eine verdammte Legende! Ganz ehrlich, es ist absolut verrückt, was du heute gemacht hast.»

Mit Blick auf sein eigenes Rennen sagte der Rennfahrer aus São Paulo: «Für mich lief das Rennen eher enttäuschend. Ich ging das Risiko ein, auf die Medium-Reifen zu wechseln, weil ich dachte, dass die Strecke schneller abtrocknen würde. Aber leider lief es dann anders als erwartet. Ich gab beim Restart Gas, verlor die Kontrolle und das war dann das Ende meines Rennens – das war ein enttäuschender Abschluss eines schwierigen Wochenendes.»

Bortoleto fügte selbstkritisch an: «Ich gehe immer sehr hart mit mir ins Gericht und ich weiss, dass ich das Team heute enttäuscht habe, denn wir hatten das Potenzial, ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Aber das gehört zum Lernprozess dazu. Wir werden jetzt Nico feiern und danach zwei Wochen ohne Rennen erleben, die ich dazu nutzen werde, hart zu trainieren und daran zu arbeiten, mich weiter zu verbessern.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19