Nico Hülkenberg: Verrückter Rekord ist endlich weg

​Im 239. Formel-1-GP ist Nico Hülkenberg zum ersten Podestplatz geflitzt: Rang 3 in Silverstone. Damit geht ein verrückter Rekord (F1-Rennen ohne Podestplatz) zurück an einen anderen Deutschen – Adrian Sutil.

Endlich, endlich hat es geklappt: Nico Hülkenberg hat mit einer fabelhaften Fahrt von Startplatz 19 den dritten Rang im Grand Prix von Grossbritannien erobert – und ist damit einen verrückten Rekord los. Kein Fahrer musste in der Königsklasse so lange auf das erste Podest warten wie der 37-Jährige aus Emmerich.

Apropos Warten: Hülkenberg war mit seinem Kumpel Max Verstappen nach England gejettet, und der vierfache Weltmeister verschob die Rückreise Richtung Monaco, damit Nico die Gelegenheit hat, mit der Sauber-Truppe ausgiebig zu feiern.

Schon nach der Zielflagge hatte Max seinen Rennwagen auf gleiche Höhe mit Nicos Auto gezogen und ihm zu P3 gratuliert, er stieg auch im Parc fermé sofort aus, um Nico gratulieren zu gehen.

Sauber/Audi-Rennstall-CEO Mattia Binotto verpasste seinen Linienflug zurück in die Schweiz: «Mir egal, diese Feier mit Nico und der ganzen Mannschaft hätte ich mir um nichts entgehen lassen.»



Fehler machte Hülkenberg an diesem Tag nur einen: Silverstone-Sieger Lando Norris trug ihm nach den ersten Interviews den Helm hinterher in jenen Raum, wo sich die Fahrer auf die Siegerzeremonie vorbereiten.



Nico: «Wozu brauche ich den?» Antwort. In diesem besonderen Raum werden die Helme der ersten Drei jeweils aufgestellt.



Wie viele Sympathien Hülkenberg im Formel-1-Fahrerlager geniesst, zeigte sich auf verschiedene Arten: Es kommt nicht oft vor, dass im Mediensaal mit fallender Zielflagge spontan Applaus aufbrandet, aber bei Nico war es so.



Bei Sauber brachen alle Dämme, kein Wunder: Hülkenberg hat Sauber den ersten Podestplatz geschenkt seit Kamui Kobayashi in Suzuka/Japan 2012. Kobayashi wurde damals Dritter hinter Sebastian Vettel (Red Bull Racing) und Felipe Massa (Ferrari).



Irgendwann bemerkte jemand bei Sauber einen Champagner-Mangel. Kurz darauf floss der edle Saft von Rivalen, mit besten Grüssen von Aston Martin und Mercedes.



Hülki ist der erste Deutsche auf dem Siegerpodest seit Sebastian Vettel 2021 in Baku und der älteste Fahrer mit erstem Besuch auf dem F1-Podest seit dem US-Amerikaner George Follmer 1973 in Spanien, der war damals sogar 39 Jahre alt.



Skurriles Detail: Da wartet Nico 15 Jahre lang auf einen Podestplatz in der Königsklasse, und dann besteht der Pokal aus Lego-Steinen (eine besondere Aktion von Lego in Zusammenarbeit mit der Formel 1). Nico grinste: «Also mich stört das nicht. Ich mag Lego, zudem kann später meine Tochter damit spielen.»



Sauber-Fahrer haben in der Formel 1 28 Podestplätze erobern können, aber niemand ist dazu von weiter hinten losgefahren als Nico – 16 Ränge gutgemacht, von P19 auf P3.



Sauber-Fahrer auf dem Podest

Robert Kubica (PL): 1 Sieg, 4 Mal Zweiter, 4 Mal Dritter

Nick Heidfeld (D): 6 Mal Zweiter, 3 Mal Dritter

Sergio Pérez (MEX): 2 Mal Zweiter, 1 Mal Dritter

Heinz-Harald Frentzen (D): 2 Mal Dritter

Johnny Herbert (GB): 2 Mal Dritter

Jean Alesi (F): 1 Mal Dritter

Kamui Kobayashi (J): Ein Mal Dritter

Nico Hülkenberg (D): Ein Mal Dritter



Der Rekord «meiste Formel-1-Rennen ohne Podestplatz» geht damit zurück an einen anderen Deutschen, an Adrian Sutil (128 Grands Prix ohne Podestplatz).



Und das ist nur eine der Bestmarken, die kein Fahrer will, wie unsere kleine Auswahl zeigt.



Grands Prix ohne Podestplatz: Adrian Sutil (D), 128



Podestplätze ohne Sieg: Nick Heidfeld (D), 13



WM-Läufe ohne Punkt: Luca Badoer (I), 51



GP-Wochenenden ohne Pole-Position: Romain Grosjean (F), 181



Grands Prix ohne beste Rennrunde: Lance Stroll (CDN), 177



Grands Prix ohne Führungsrunde: Kevin Magnussen (DK), 185



Führungsrunden ohne Sieg: Chris Amon (NZ), 183



GP-Wochenenden ohne nur eine Qualifikation: Claudio Langes (I), 14



GP-Siege ohne WM-Titel: Stirling Moss (GB), 16







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19