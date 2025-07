Andrew Shovlin: «Deutlich unter unseren Erwartungen»

Das Formel-1-Rennen auf dem Silverstone Circuit bot für das Mercedes-Team keinen Grund zur Freude. Die Mannschaft aus Brackley und Brixworth holte nur 1 Punkt. Das war eine echte Enttäuschung, wie Andrew Shovlin betont.

Die Erwartungen der Mercedes-Mannschaft waren hoch, nachdem George Russell und Kimi Antonelli im Qualifying zum Heim-GP des Teams auf dem Silverstone Circuit zu den schnellsten Zehn gehört hatten. Russell durfte von Startplatz 4 aus der zweiten Reihe losfahren, Antonelli drehte die siebtschnellste Runde, musste sich aber mit Startplatz 10 begnügen, weil er eine Strafversetzung absitzen musste, die er für den Spielberg-Crash mit Max Verstappen kassiert hatte.

Doch die wechselhaften Bedingungen machten beiden Sternfahrern das Leben schwer, wie der leitende Ingenieur Andrew Shovlin schilderte: «Georges Rennen wurde durch die Entscheidung geprägt, in der Einführungsrunde auf Trockenreifen zu wechseln. Das war ein kleines Lotteriespiel und im Nachhinein ein Fehler, der uns für den Rest des Rennens ins Hintertreffen brachte.»

«George selbst fuhr stark und machte in den ersten beiden Stints Boden gut. Beim letzten Stopp wollten wir Pierre Gasly überholen, indem wir ebenfalls auf Trockenreifen wechselten. Wir haben jedoch unterschätzt, wie weit die Strecke dafür bereits bereit war. Dadurch verlor George viel Zeit – unter anderem durch einen Dreher in Becketts – und konnte am Ende nur einen einzigen Punkt erzielen.»

Noch schlechter erging es Antonelli. Shovlin sagt zum Rennen des Rookies, der die Zielflagge nicht sah: «Was Kimi betrifft, so haben wir nach zwei Runden die Entscheidung von George für Trockenreifen übernommen und damit unsere Position auf der Strecke geopfert. Er trägt keine Schuld an der Kollision mit Hadjar in der Gischt. Dadurch wurde der Diffusor erheblich beschädigt, sodass wir uns entschlossen haben, das Auto aus dem Rennen zu nehmen.»

«Nach dem Rennen gibt es für uns viel zu analysieren und zu lernen. Diese Arbeit ist unerlässlich, damit wir uns neu formieren und in drei Wochen in Spa ein deutlich stärkeres Wochenende hinlegen können», fügte der Brite an, und fasste zusammen: «Das war ein enttäuschender Tag für das Team und ein schwieriges Ende eines harten Double-Headers. Nachdem wir von den Plätzen 4 und 10 ins Rennen gegangen waren, ist ein einziger Punkt deutlich unter unseren eigenen Erwartungen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19