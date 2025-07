Formel-1-Gegner gratulieren: Lob für Nico Hülkenberg

Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg schaffte es im Grossbritannien-GP auf dem Silverstone-Rundkurs zum ersten Mal aufs Podest – in seinem 239. GP-Einsatz. Die Gegner freuten sich mit dem Sauber-Piloten.

Natürlich spielten die wechselhaften Bedingungen am Rennsonntag in Silverstone und die Strategie-Entscheidungen des Sauber-Teams eine grosse Rolle beim ersten Podest-Erfolg von Nico Hülkenberg. Aber der Deutsche trug seinen Teil zum Top-3-Ergebnis nach dem Start aus der letzten Reihe bei: Er zeigte ein fehlerfreies Rennen – und das in einem Rennen, in dem es einfach war, Fehler zu machen.

Die Freude war entsprechend gross – auch sein Teamkollege Gabriel Bortoleto schwärmte nach dem Erfolg des Le Mans-Siegers von 2015 über dessen Leistung. Und nicht nur die eigene Mannschaft freute sich mit dem 37-Jährigen, der in seiner bisherigen Formel-1-Karriere bereits für sechs verschiedene Rennställe Gas gegeben hat. Auch die Konkurrenz fand viele nette Worte für die Glanztat auf dem britischen Traditionskurs.

Champion Max Verstappen erklärte etwa: «Das Rennen war für mich kein so grosses Vergnügen, aber es war schön zu sehen, wie Nico seinen ersten Podestplatz errungen hat.» Und der Red Bull Racing-Star betonte: «Ich denke, er weiss ohnehin, wie gut er ist. Das Podium sagt jetzt nicht plötzlich, dass man viel besser ist.»

WM-Leader Oscar Piastri, der nach seiner 10-sec-Strafe bedient war, weil er damit den Sieg seinem Teamkollegen Lando Norris überlassen musste, erklärte seinerseits: «Gratulation an Nico – das war das Highlight des Tages.»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso betonte: «Er ist einer der besten Fahrer im Feld, der nie die Chance hatte, ein richtig gutes Auto zu fahren. Ich freue mich riesig für ihn, und ich hoffe, er geniesst es.»

Carlos Sainz, der zu Renault-Zeiten an der Seite von Hülkenberg um WM-Punkte für die Franzosen gekämpft hatte, sagte: «Gratulation! Er muss ein sehr gutes Rennen gezeigt haben, dass er bis auf Platz 3 vorfahren konnte. Ehrlich gesagt war es für mich völlig irrelevant, dass die Leute ihm ständig vorgeworfen haben, dass er keinen Podestplatz erreicht hat. Für mich gehörte er immer zu den besten Fünf im Feld. Sein Talent und sein Können sind unglaublich.»

Auch die Ferrari-Stars lobten den Sauber-Fahrer. Lewis Hamilton, der Hülkenberg in den letzten Runden gejagt und das Rennen auf Platz 4 beendet hatte, erklärte: «Der dritte Platz erschien zwischenzeitlich in Reichweite, aber Gratulation an Nico für seinen ersten Podestplatz. Er hat ein starkes Rennen gezeigt.»

Und Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc stimmte ein: «Gratulation an Nico für den ersten Podestrang, das ist ein grossartiger Erfolg für ihn und sein Team.» Auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gratulierte und betonte: «Angesichts seines unbestrittenen Talents hat er das verdient.»

An den fahrerischen Qualitäten von Hülkenberg zweifle keiner, stellte auch Mercedes-Teamoberhaupt Toto Wolff klar. «Ich habe am Ende Nicos Rundenzeiten verfolgt, und das war beeindruckend», offenbarte der Wiener.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19