Wieder Strafe Yuki Tsunoda: «Ich fühle mich verloren»

​Red Bull Ring und Silverstone, das gleiche Bild: eine 10-Sekunden-Strafe für den Red Bull Racing-Piloten Yuki Tsunoda, daraufhin letzter Platz im Grand Prix, in Österreich auf P16, in England auf P16.

Es ist der Wurm drin bei Yuki Tsunoda. Der 25-jährige Japaner wartet sehnlichst auf ein Erfolgserlebnis, aber das kommt nicht. Seit bald zwei Monaten hat der Red Bull Racing-Fahrer zum Punktekonto seines Rennstalls nichts beigesteuert.

Tsunoda wurde nach zwei WM-Läufen von den Racing Bulls zum grösseren Red Bull-Team geholt, in der Hoffnung, dass er seinen Job besser machen kann als der Neuseeländer Liam Lawson.

Zunächst sah das vielversprechend aus: Beim zweiten Einsatz für RBR wurde Tsunoda Neunter, es folgten zehnte Ränge in Miami und Imola. Yuki schien auf gutem Weg zu sein.



Aber leider auch immer wieder schwere Fehler, wie der Quali-Unfall in Italien (Letzter Startplatz), auch in Spanien musste er aus der letzten Reihe ins Rennen gehen, P18 in Kanada und Österreich waren auch nicht besser.



Der scheinbare Aufwärtstrend in Silverstone (Startplatz 11) verpuffte, weil Tsunoda zum zweiten Mal in Folge den von Rennkommissaren eine Zeitstrafe von zehn Sekunden aufgebrummt erhielt – in der Steiermark wegen Kollision mit dem Alpine-Rennwagen von Franco Colapinto, in Silverstone für eine Kollision mit Haas-Fahrer Oliver Bearman. Ergebnis in beiden Rennen: letzter Platz.



Tsunoda hat nun bei zehn Grands Prix für Red Bull Racing kümmerliche vier WM-Punkte eingefahren.



Yuki über den jüngsten Einsatz in Grossbritannien: «Das mit der Kollision ist eine klare Sache. Abgesehen davon war ich einfach langsam. Ich hatte verrückten Reifenverschleiss und kam nie auf Tempo. Es ist wirklich merkwürdig. Das habe ich so in einem Rennwagen noch nie gespürt.»



«Gut, wir sind mit verhältnismässig wenig Abtrieb gefahren. Dennoch war ich ich auf der nassen Bahn mit viel Selbstvertrauen losgefahren. Aber wir waren wirklich nirgends, ich fühle mich ein wenig verloren.»



Tsunoda hat nun auch bei dritten Rennen in Folge Strafpunkte erhalten: 2 in Kanada, weil er unter roter Flagge Oscar Piastri überholt hatte, 2 in Österreich wegen des Duells mit Colapinto, 1 nun in England nach der Kollision mit Bearman.





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19