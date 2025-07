Antonio Giovinazzi: Ferrari verlängert um zwei Jahre

​Der Italiener Antonio Giovinazzi (31) bleibt 2026 und 2027 Formel-1-Reservist und Langstreckenfahrer von Ferrari, das ist am 9. Juli von der berühmtesten Scuderia der Welt bestätigt worden.

Antonio Giovinazzi behält einen Fuss in der Formel-1-Tür: Der 31-jährige Süditaliener hat von Ferrari einen neuen Zweijahresvertrag erhalten, als Mitglied der Langstreckenmannschaft sowie als F1-Reservist für Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Giovinazzi: «Vor acht Jahren begann mein Abenteuer mit Ferrari, das für mich viel mehr als ein Team ist: Es ist eine Familie. Nun zu erneuern bedeutet, eine Herausforderung fortzusetzen, die mich täglich aufs Neue begeistert, in einem Umfeld, in dem Menschen, Teamwork und Ehrgeiz zählen. Offizieller Fahrer in der WEC und dritter Fahrer in der Formel 1 zu sein, ist eine Verpflichtung, die ich mit grosser Freude und grosser Ehre übernehme.»

Verpatzte F1-Karriere

Mitte November 2021 stand es fest: Alfa Romeo-Fahrer Antonio Giovinazzi ist sein Formel-1-Cockpit los, 2022 traten die Rotweissen in einer neuen Aufstellung an – mit Valtteri Bottas als Nachfolger von Kimi Räikkönen und mit dem 22-jährigen Guanyu Zhou aus Shanghai für den oft glücklosen Italiener Giovinazzi. Ironischerweise sind Giovinazzi und Zhou heute beide bei Ferrari engagiert.



Antonio, bei Alfa Romeo und Sauber von Australien 2017 bis Abu Dhabi 2021 in 62 Grands Prix dabei, reagierte auf Twitter verbittert: «Die Formel 1 ist Talent, Auto, Risiko, Geschwindigkeit. Aber sie kann auch gnadenlos sein, wenn die Regeln vom Geld diktiert werden.»

«Ich glaube an die grossen und kleinen Siege, die durch eigene Kraft errungen werden. Ich poste hier mein erstes Foto, das ich in einem Formel-1-Renner zeigt. Das letzte ist noch nicht geschossen worden.»

Antonio erreichte in der Formel 1 als bestes Ergebnis einen fünften Rang im Chaos-GP von Brasilien 2019, 2021 wurde er WM-18.

Seine Karriere setzte Giovinazzi in der Formel E fort, als Pilot des Team Dragon von Jay Penske, dort fährt er an der Seite des früheren McLaren-Reservisten Sérgio Sette Câmara.



In der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera sprach er nach dem Formel-1-Aus von «meiner besten Saison». Auf die Frage unseres Kollegen Daniele Sparisci, wie sehr es schmerze, wenn man merke, dass Einsatz und Opferbereitschaft gegen Geld nicht reichen, meint Giovinazzi: «Meinen Platz zu behalten, war eine Herausforderung, die ich nicht meistern konnte. Das ist die hässliche Seite unseres Sports, auch wenn das immer so war. Immerhin konnte ich aus einfachsten Verhältnissen meinen Traum verwirklichen und Formel-1-Pilot werden.»



Als klar war, dass er keinen Stammplatz mehr erhalten würde, spürte Giovinazzi «eine riesige Enttäuschung. Das waren ganz schwierige Monate. Immer mehr wurde über mich geredet. Ich versuchte, das von mir wegzudrängen, einfach war das nicht. Aber ich bin zufrieden damit, wie ich reagiert habe. Ich kann die Formel 1 erhobenen Hauptes verlassen.»



Giovinazzi hat auch schöne Erinnerungen: «Kimi Räikkönen ist der ideale Stallgefährte gewesen. Für mich war das immer ein wenig unwirklich – ich fahre neben dem Piloten, dem mein Vater und ich 2007 vor dem Fernseher sitzend zugesehen haben, wie er mit Ferrari Weltmeister wird. Kimi war immer offen und fair und ganz wichtig für meine Entwicklung als Rennfahrer.»