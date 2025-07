FIA-Präsident Ben Sulayem: V8-Comeback ab 2029?

Die Formel-1-Teams setzen im nächsten Jahr eine neue Motorengeneration ein. Geht es nach Mohammed Ben Sulayem, könnte diese bereits 2029 ersetzt werden – und zwar durch V8-Motoren, wie der FIA-Präsident erklärt.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hatte bereits im Februar laut darüber nachgedacht, wie der Formel-1-Motor der Zukunft aussehen könnte. Und der 63-Jährige aus Dubai schlug die Rückkehr zu den lauten V10-Triebwerken vor, die zuletzt 2005 den Sound der Königsklasse ausgemacht haben. Beim jüngsten Formel-1-GP in Silverstone sprach er nun von einer möglichen Rückkehr zu den V8-Motoren, die ab 2006 bis Ende 2013 die Formel-1-Power lieferten.

Für die nötige Nachhaltigkeit sollen Bio-Treibstoffe sorgen. Der Kopf des Autosport-Weltverbandes spricht dabei von einem Einsatz ab 2029. Damit wären die neuen 1,6-Liter-V8-Hybride, die ab dem nächsten Jahr im Heck der GP-Renner brummen werden, nur drei Jahre im Einsatz.

«Der V8 ist für uns ein Thema. Ich bin sehr zuversichtlich, was die aktuellen Teams angeht, und auch die FOM unterstütz uns, und die Teams erkennen, dass dies der richtige Weg ist», erklärte der Araber, der auf die Komplexität und die Kosten der nächsten Motorengeneration hinwies.

«Die aktuellen Motoren sind unvorstellbar komplex und auch teuer. Die Forschungs- und Entwicklungskosten belaufen sich auf 200 Millionen Dollar, und der Motor kostet etwa 1,8 bis 2,1 Millionen Dollar, wenn wir uns für den V8 entscheiden», betonte Ben Sulayem.

Für die Rückkehr zu den V8-Aggregaten spreche nicht nur die Gewichtsreduktion, sondern auch der lautere Sound, den viele GP-Fans vermissen. «Wir müssen das bald in Angriff nehmen, denn man braucht drei Jahre, ich hoffe also, dass wir bis 2029 was haben», mahnte er, und erklärte, dass es darum gehe, die Kosten zu senken. «Die Leute denken, dass die Formel 1 über unbegrenzt viel Geld verfügt, aber das gilt nicht für alle Teams», fügte er an.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19