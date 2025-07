Pierre Gasly: Das sagt er zum Bottas-Gerücht

Mercedes-Reservist Valtteri Bottas soll weit oben auf Cadillacs Fahrer-Wunschliste stehen. Gerüchten zufolge könnte der Finne bereits 2025 ins F1-Feld zurückkehren – dank Alpine. Was Pierre Gasly dazu sagt.

Als Valtteri Bottas sein Sauber-Cockpit nach der vergangenen Saison räumen musste, stellte der 35-Jährige klar: Er will wieder in die Startaufstellung der Formel 1 zurückkehren. Mit zehn GP-Siegen und 67 Podest-Platzierungen kann er bei seinen Verhandlungen mit potenziellen Brötchengebern aus dem GP-Zirkus auch auf eine beachtliche Erfolgsstatistik verweisen.

Kein Wunder, wird der Finne immer wieder mit verschiedenen Cockpits in Verbindung gebracht. So soll er auf der Cadillac-Wunschliste hoch oben stehen. Noch beim jüngsten Kräftemessen der Königsklasse in Silverstone erklärte Zaungast Dan Towriss, seines Zeichens Chef der Firma TWG Motorsports und somit einer der Entscheidungsträger bei Formel-1-Neueinsteiger Cadillac: «Valtteri ist ein überaus attraktiver Kandidat für einen Platz bei Cadillac.»

Einige Fahrerlager-Dauergäste glauben auch: Bottas könnte bereits in diesem Jahr wieder Grands Prix bestreiten – als Nachfolger von Franco Colapinto, der seinerseits das zweite AlpineCockpit neben Pierre Gasly von Jack Doohan übernommen hatte. Was sagt Gasly zur Annahme, Alpine sei auf einen zweiten erfahrenen Piloten angewiesen?

In Silverstone stellte der Franzose klar: «Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist. Ich glaube, da ist viel Lärm um nichts. Ich beweise jedes Wochenende, was wir mit dem Auto anstellen können, und am Samstag leiste ich ganze Arbeit und stelle es auf Positionen, die auf dem Papier nicht unbedingt realistisch erscheinen. Es ist einfach knifflig, das Mittelfeld ist sehr hart umkämpft und wir kämpfen da am hinteren Ende.»

Das Team müsse sich ganz auf die Arbeit konzentrieren, denn: «Die Saison ist lang, und wir haben keine Upgrades. Das Auto ist nicht in Bestform und deshalb müssen wir uns auf das fokussieren, das zu tun ist, um das Bestmögliche zu erreichen», betonte der 29-Jährige.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19