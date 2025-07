Günther Steiner sicher: «Max Verstappen bleibt»

Der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher, was die Zukunftspläne von Max Verstappen angeht. Der Südtiroler erklärt, warum der Red Bull Racing-Star seiner Meinung nach sein Team nicht verlassen wird.

Die Formel-1-Saison hat mit dem Rennen auf dem altehrwürdigen Silverstone Circuit Halbzeit erreicht und die GP-Stars müssen noch zwei weitere WM-Runden bestreiten, bevor sie sich in die Sommerpause verabschieden dürfen. Dennoch wird im Fahrerlager vor allem über das nächste Jahr diskutiert, und das liegt nicht nur an der Regelrevolution, die alle WM-Teilnehmer stemmen müssen.

Auch die beruflichen Zukunftspläne von Max Verstappen sind ein Thema. Und mit der Änderung an der Spitze des Red Bull Racing Teams wurden die Diskussionen darüber, für welches Team der vierfache Weltmeister in Zukunft auf Punktejagd gehen wird, weiter angeheizt.

Eine klare Meinung dazu hat Günther Steiner. Der frühere Haas-Teamchef analysiert für «RTL»: Meiner Ansicht nach bleibt Max sicher für 2026 bei Red Bull Racing. Er wird sich umsehen, wer nächstes Jahr in der Lage ist, stark zu sein, und wer nicht. Denn im Moment ist das noch ein Rätsel, und es ist sehr risikoreich, jetzt einen langjährigen Vertrag zu unterschreiben, wer immer das auch ist.»

«Deswegen wird er sich sagen: Ich bleibe da, wo ich bin und ich schau mir das an. Und er hat sicher Klauseln im Vertrag, dass er nächstes Jahr noch wechseln kann, wenn es nicht läuft», ist sich der Südtiroler sicher. «Jetzt zu wechseln wäre ein bisschen zu risikoreich», sagt der 60-Jährige, der auch betont: «Wir wissen ja, das beste Team will immer den besten Fahrer, und der beste Fahrer will immer zum besten Team.»

Verstappens aktuelles Abkommen mit dem Red Bull Racing Team läuft erst Ende 2028 aus. Leistungsklauseln sollen es ihm aber ermöglichen, vorzeitig das Team zu wechseln, sollte es nicht wie gewünscht laufen. Der Niederländer hat schon oft betont, dass er glücklich mit seinem aktuellen Arbeitgeber ist.

