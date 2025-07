Ralf Schumacher zu Hülkenberg: «War schon dramatisch»

Die ganze Formel 1 jubelte mit, als Nico Hülkenberg die Ziellinie in Silverstone als Dritter kreuzte. Auch Landsmann Ralf Schumacher freute sich über den Podest-Erfolg des Formel-1-Routiniers aus dem Sauber-Team.

Die Formel-1-Fans, GP-Experten und Gegner von Nico Hülkenberg waren sich nach dem Rennen auf dem Silverstone Circuit einig: Der Deutsche hatte sich im vom Wetter bestimmten Grands Prix hervorragend geschlagen und seinen ersten GP-Podest-Erfolg damit auch verdient. Schliesslich hatte er den dritten Platz von der letzten Startreihe aus erobert – und am Ende auch nicht die Nerven verloren, als hinter ihm der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton Druck machte.

Das betonte auch Ralf Schumacher, der im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse» erklärte: «Ich habe mich wirklich für ihn gefreut, denn es war ja wirklich schon dramatisch, dass er schon so lange und so gut in der Formel 1 ist, und nicht einmal ein Podium hat. Ich kann das ja nachvollziehen, denn so viele hatte ich ja in meiner Formel-1-Zeit auch nicht. Deshalb freut es mich sehr für ihn.»

Die schwierigen Bedingungen, die zu einigen Ausfällen und auch bei den Stars im Feld für Ausrutscher gesorgt hatten, haben Hülkenberg in die Hände gespielt, weiss der sechsfache GP-Sieger, der mit Blick auf die Schlussphase des Rennens schilderte: «Hamilton kam erst ein Stück ran, aber dann waren seine Intermediates kaputt, und er musste früher rein. Nico konnte noch draussen bleiben. Und dann muss man fairerweise sagen, dass Hamilton auf Slicks gar keine Chance hatte.»

«Da war der Sauber schneller als der Ferrari. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber es war super. Die Strecke war halb nass, halb trocken, und das sind auch Nicos Bedingungen. Das mag er gern. Und da macht der Fahrer natürlich auch noch mal einen Riesenunterschied», fügte der 50-Jährige an.

Freude bereitete Schumacher auch die Reaktion von Hülkenbergs Teamkollegen Gabriel Bortoleto. «Es ist schon mal ganz positiv, dass man sieht, dass beide Fahrer harmonieren. Das hat natürlich auch einen Grund, und zwar geht der Eine so in Richtung Ende der Karriere, und der andere fängt gerade erst an. Und beide sind sehr schnell und scheinen sich das gegenseitig zu gönnen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19