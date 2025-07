Alain Prost über McLaren: «Nicht wie bei uns damals»

Für Formel-1-Legende Alain Prost steht fest: Die Situation der beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris lässt sich nicht mit seinem Teamduell gegen den grossen Ayrton Senna vergleichen.

Das McLaren-Team verfügt über einen beachtlichen Vorsprung in der Team-Wertung, der Traditionsrennstall aus Woking hat nach der Hälfte der diesjährigen WM-Runden mit 460 Zählern bereits mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der erste Verfolger Ferrari (222 Punkte). Auch in der Fahrer-Wertung verfügen die beiden McLaren-Stars über ein gutes Punkte-Polster.

Oscar Piastri und Lando Norris trennen selbst nur acht Zähler, während der drittplatzierte Titelverteidiger Max Verstappen bereits 69 Punkte hinter dem WM-Leader aus Australien und 61 Punkte hinter dessen Teamkollegen aus Grossbritannien liegt. Das teaminterne McLaren-Duell verläuft derzeit noch ziemlich gesittet.

Doch manch GP-Beobachter erwartet, dass sich die Rivalität zwischen den beiden Stallgefährten verstärken wird. Eine Situation, wie sie Ayrton Senna und Alain Prost während der gemeinsamen McLaren-Zeit erlebten, wird es aber nicht geben, ist sich Letzterer sicher.

Im Rahmen des «Goodwood Festival of Speed» sprach der vierfache Champion mit den Kollegen von Autosprint darüber. Und er hielt fest: «Ich glaube nicht, dass es wie bei uns damals ist und auch nicht, dass sie die gleichen Probleme haben werden, wie wir sie hatten.»

Der 70-jährige Franzose hält grosse Stücke auf WM-Leader Piastri: «Ich kenne Oscar sehr gut. Ich habe damals bei Renault vor langer Zeit darauf gedrängt, ihn in die Academy aufzunehmen – das wollten sie nicht. Er ist ein ganz besonderer Fahrer. Die Art, wie er die Dinge angeht, ist ein Bisschen wie meine Vorgehensweise. Er entscheidet im entsprechenden Augenblick, um das richtige Überholmanöver zu machen und cleverer zu sein. Ihr wisst, dass ich ihn als Fahrer mag.»

Dass McLaren die beiden Teamkollegen frei gegeneinander kämpfen lässt, findet Prost richtig. «Für den Sport ist es das Beste, sie kämpfen zu lassen, solange man einen ausreichenden Vorsprung gegenüber den anderen Teams und Fahrern hat. Wenn sich die Situation ändert und es enger wird, dann wird es schwieriger. Aber derzeit deutet nichts darauf hin, dass es so kommen wird.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19