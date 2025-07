F1-Karriere von Fernando Alonso: Das ist sein Plan

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso will mit Aston Martin an die Spitze des GP-Feldes vorrücken. Der 43-Jährige bleibt auch für 2026 an Bord. Nun hat er verraten, wann die Entscheidung über die Jahre danach gefällt wird.

Als Fernando Alonso im April 2024 seine mehrjährige Vertragsverlängerung mit dem Aston Martin Team verkündete, stellte der ehrgeizige Asturier klar: Er ist neugierig auf die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration, die im nächsten Jahr eingesetzt wird. Neu sind nicht nur die Vorgaben für das Chassis, sondern auch das Motoren-Regelwerk und die Reifen.

Wie seine Karriere nach 2026 weitergehen wird, darüber denkt er derzeit noch nicht nach, wie er in Silverstone betont hat. «Diese Entscheidung fälle ich im nächsten Jahr. Ich denke, das wird so um die Sommerpause herum oder etwas davor passieren, damit früh klar ist, wie es weitergeht», verriet der 43-Jährige.

Aktuell stehe aber die laufende Saison im Mittelpunkt. «Die WM ist in diesem Jahr eine Herausforderung. Wir sind nicht so stark ins Jahr gestartet, wie wir gedacht haben, und nun wollen wir alles daran setzen, das Blatt zu wenden und in der zweiten Saisonhälfte so stark wie möglich sein», umreisst der Weltmeister von 2005 und 2006 seine aktuellen Prioritäten.

«Wir werden dann sehen, wie es 2026 läuft. Wir nehmen Schritt für Schritt und aktuell ist es unmöglich, über 2027 nachzudenken», ist sich Alonso sicher. Zuletzt durfte er sich über vier Punkte-Fahrten in Folge freuen. Bei seinem Heimspiel in Spanien wurde er – wie auch beim jüngsten Kräftemessen in Grossbritannien – Neunter. Die Rennen in Kanada und Österreich beendete er als jeweils Siebter.

Mit 16 WM-Zählern belegt der 32-fache GP-Sieger den 14. Zwischenrang. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Lance Stroll konnte in der ersten Saisonhälfte insgesamt 20 WM-Punkte erobern, damit ist der Kanadier aktueller WM-Zwölfter. Mit 36 Punkten belegt das Aston Martin Team den achten Platz in der Team-Tabelle – direkt hinter dem Racing Bulls Team, das gleich viele Punkte auf dem Konto hat.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19