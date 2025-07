Kimi Antonelli (Mercedes): Drei Namen von Toto Wolff

​Kimi Antonelli hat mit Mercedes eine überaus turbulente erste Saisonhälfte erlebt. Der 18-jährige Italiener enthüllt, wie er von Teamchef Toto Wolff unterschiedlich genannt wird, abhängig von der Leistung.

Wir haben Halbzeit in der langen Formel-1-Saison 2025 – 12 von 24 GP-Wochenenden sind vorbei. Nach den ersten sechs Auftritten war Mercedes-Teenager Kimi Antonelli in seiner ersten GP-Saison hervorragender WM-Sechster, aber nach Miami kam der Bologna-Express ein wenig ins Stocken.

Ausfall in Imola, Unfall in der Monaco-Quali und strategischer Missgriff von Mercedes im Rennen, nur P18, Ausfall wegen Motorschadens in Spanien, dann ein Highlight – der erste GP-Podestplatz, Dritter in Montreal.

Anschliessend wieder Rückkehr ins Tal der Tränen: Kimi rutschte auf dem Red Bull Ring kurz nach dem Start in den Wagen von Verstappen, aus. Und in England wurde er vom Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar torpediert.



Nach fünf Punktefahrten in den ersten sechs Grand Prix 2025 gab es an den darauf folgenden sechs GP-Wochenenden also nur noch eine Punktefahrt, mit obigem P3 in Kanada.



Am Talent des jungen Italieners zweifelt niemand, zuletzt hat ihm ein wenig das Rennglück gefehlt, und der eine oder andere Fehler in der Rookie-Saison muss drin liegen.



In einem Gespräch mit den Kollegen des Corriere della Sera nimmt Antonelli das Ganze mit Humor und sagt augenzwinkernd: «Wenn es gut läuft, bin ich für Toto Wolff der Kimi, wenn es so naja läuft, dann bin ich Andrea, und wenn es schlecht gelaufen ist, dann bin ich Antonelli.»



Kimi ist sich der Gefahren der Königsklasse durchaus bewusst und weiss: «Die Formel 1 ist ein Becken voller Haie, und wenn du nicht aufpasst und einen Fehler machst, dann wirst du gefressen.»



Antonelli bleibt auf dem Boden, auch dank seiner Schulkollegen. «Wann immer ich zuhause in Bologna bin, versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit meinen Freunden zu verbringen. Klar verfolgen sie, was ich auf der Rennstrecke mache. Mir ist dieser Kontakt sehr wichtig.»



Kimi Antonelli sucht noch die Balance, denn er sagt auch: «Beim Heim-GP war der Rummel schon enorm, und mir ist klar geworden, dass ich zwischendurch auch mal ein ruhiges Eckchen und etwas Zeit für mich brauche.»



Die Oase der Ruhe ist in der Regel ein Raum im Motorhome. Kimi: «Dort bin ich vor einem Einsatz, visualisiere, was auf mich zukommen kann, gehe die Runden durch. Diese Ruhe brauche ich, um nachher volle Leistung bringen zu können.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19