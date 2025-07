Lewis Hamilton (Ferrari): Das hat sich verändert

​Wann erringt Ferrari-Superstar Lewis Hamilton den ersten GP-Podestplatz in Rot? Ein Wegbegleiter glaubt, dass sich in den vergangenen Wochen beim Briten etwas Entscheidendes verändert hat.

Lewis Hamilton wartet weiter auf den Durchbruch mit Ferrari. Sein Sieg von Pole-Position in Shanghai bleibt ein Ausreisser, schon beim WM-Lauf in China ein Tag danach war er ohne Chance.

Als Ferrari-Fahrer hat der siebenfache Weltmeister in Rot 2025 zuletzt zwei vierte Ränge an Land gezogen, auf dem Red Bull Ring in auf seinem geliebten Silverstone Circuit. Zu einem Podestplatz hat es in einem Grand Prix noch nicht gereicht. Zuletzt stand Hamilton am 23. November 2024 auf einem GP-Siegerpodest, nach seinem zweiten Rang hinter dem damaligen Mercedes-Stallgefährten George Russell in Las Vegas.

In Belgien tritt Ferrari mit einer modifizierten Hinterradaufhängung an, die soll es den Piloten Hamilton und Charles Leclerc erleichtern, das Potenzial des Modells SF-25 auszuschöpfen.

Parallel dazu gibt es beim 105-fachen GP-Sieger eine entscheidende Veränderung, wie sein Wegbegleiter Lawrence Barretto beobachtet haben will. Der F1TV-Reporter erzählt im Podcast F1 Nation: «Lewis in diesem Jahr zu interviewen, das war in der Regel eine ziemlich trostlose Sache. Es gab auch Themen, die er ständig wiederholt hat, seine Schwierigkeiten mit den Bremsen oder die Tatsache, dass er sich im Wagen einfach nicht wohl fühlt.»



«Aber an den vergangenen zwei GP-Wochenenden, nach Verbesserungen von Ferrari am Fahrzeugboden, habe ich eine Veränderung in seiner Körpersprache bemerkt. Es wirkt ein wenig so, als spüre Lewis, dass er mit dem Ferrari langsam die Kurve kriegt.»



«Die ersten zehn Rennwochenenden waren für ihn frustrierend, schwierig und irritierend. An den meisten Rennwochenenden hat Hamilton davon gesprochen, dass er nicht wisse, was mit dem Auto auf ihn zukomme. Aber das war in Österreich und England auf einmal kein Thema mehr.»



«Gewiss, Lewis ist noch immer nicht, wo er sein will, aber er hat nun ein Auto, das gleichmässiger funktioniert und in das er somit mehr Vertrauen aufbauen kann.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19