Zeitplan Belgien-GP Spa-Francorchamps: Sprint-Action

​Die GP-Fans freuen sich auf den Rennklassiker in den Ardennen: Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wurde schon im ersten Formel 1-Jahr 1950 gefahren. Wir zeigen, was die Fans erwartet.

Zum zweiten Mal nach 2023 tritt die Königslasse auf dem mächtigen Circuit de Spa-Francorchamps im Sprintformat an – also mit nur einem freien Training am Freitag (25. Juli), dann geht es bereits in die Sprint-Quali.

Am Samstag (26. Juli) dürfen sich die Fans dann auf den Sprint freuen (ab 12.00 Uhr), später steht das Abschlusstraining für den Traditions-GP auf dem Programm (ab 16.00 Uhr).

Für die Fans ist die herrlich gelegene Strecke in den Ardennen nicht nur wegen ihres unvergleichlichen Charakters eine Reise wert: Sie freuen sich auf Action der Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3, dazu über den Porsche-Supercup sowie über Demofahrten mit historischen GP-Rennwagen.

Die wichtigsten Termine finden Sie hier in unserer Übersicht.





Zeitplan Grosser Preis von Belgien 2025

Freitag, 25. Juli

07.30–07.45: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.55–9.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

10.55–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–11.50: Demo historischer F1-Autos

12.05–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Freies Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

16.10–16.30: Pisteninspektion

16.30–17.15: Sprint-Qualifying Formel 1

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 26. Juli

08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

10.25–10.50: Qualifying Porsche Supercup

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (15 Runden oder 60 Minuten)

12.30–13.00: Pressekonferenz Formel 1

12.40–13.10: Paddock Club Track Tour

12.40–13.10: Paddock Club Pit Lane Walk

13.45–14.35: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

14.50–15.15: Demo historischer F1-Autos

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 27. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.55: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19