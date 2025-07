George Russell: Das Gespenst von Max Verstappen

​Der Engländer George Russell erlebte hier in Belgien 2024 einen seiner schönsten Momente und eine seiner bittersten Stunden. Und erneut stellen sich zu diesem Zeitpunkt Weichen seiner Karriere.

Er konnte einem wirklich leidtun, dieser George Russell: Der Engländer entschloss sich beim Traditions-GP von Belgien 2024 zu einem mutigen Schritt – nur ein Reifenwechsel, alles auf eine Karte gesetzt, alles richtig umgesetzt, Sieg in Spa-Francorchamps!

Aber dann kam der Hammer: Sein Mercedes-Rennwagen erwies sich nach dem Grand Prix bei einer Routine-Untersuchung als untergewichtig, die Rennkommissare hatten keine andere Wahl als den bedauernswerten Briten aus der Wertung zu nehmen. Ausgerechnet Mercedes-Stallgefährte Lewis Hamilton erbte den Sieg.

Russell damals: «Wir erkannten eine Gelegenheit und haben sie genutzt. Es war wunderbar zu erleben, wie unser Plan aufgeht. Dieses Gefühl, als ich als Erster über die Ziellinie fuhr, das kann mir keiner nehmen. Was später kam, darauf habe ich keinen Einfluss.»

«Für mich bleibt das ein Sieg, und ich habe auch meinen Siegerhelm von Belgien neben die beiden von Brasilien und Österreich gestellt.»



Die Situation ein Jahr später: Russell hat Ende 2024 in Las Vegas gewonnen und krönt seine bislang stärkste Formel-1-Saison 2025 mit dem Sieg in Kanada. Dennoch ist der 27-Jährige für 2026 bei Mercedes noch ohne Vertrag. Oder hat sich das nun geändert?



Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich vor kurzem zu Russell und Antonelli bekannt. https://www.speedweek.com/formel1/news/238933/Max-Verstappen-Mercedes-Geruecht-endlich-beendet.html Ist damit für Russell das Gespenst Verstappen endlich verschwunden?



Der Brite im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps: «Dies ist meine beste Saison in der Formel 1. Ich fühle mich nicht frustriert, was meine Zukunft angeht, ich mache mir keine Sorgen, ich denke nicht ständig daran. Ich glaube, in unserem Sport sollten die Ergebnisse für sich selber sprechen, also konzentriere ich mich darauf.»



«Es gibt auch keine Gespräche mit anderen Rennställen, aus dem einfachen Grund, weil ich von Mercedes gemanagt werde, so wie Kimi Antonelli ebenfalls. Mein Schicksal liegt in ihren Händen.»



«Gespräche über meine Zukunft laufen, nicht einmal gezwungenermassen mit mir, doch Aufregung entsteht eher von aussen als von innen. Ich denke heute an meinen Vertrag, weil ihr mich danach fragt. Wenn du in einer Position wie in meiner bist, dann kannst du dich entweder stressen lassen oder dich auf deine Arbeit zu konzentrieren und das Beste zu geben. Ich habe den zweiten Weg gewählt und bin dabei ganz entspannt.»



«Bei aller Bescheidenheit glaube ich nicht, dass es viele Piloten gibt, die hier einen besseren Job machen würden als ich, und wenn ich sage, dass ich Mercedes brauche, dann könnte ich genauso gut auch sagen, dass Mercedes mich braucht.»



«Die jüngsten Aussagen von Toto ändern an all dem nichts, denn ich habe erst vor einer Stunde davon erfahren.»