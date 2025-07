Max Verstappen: Das sagt er zum Teamchef-Wechsel

Formel-1-Champion Max Verstappen sprach im Fahrerlager von Spa zum ersten Mal über den Wechsel an der Spitze von Red Bull Racing und erklärte auch, was er von seinem neuen Teamchef Laurent Mekies hält.

Nur wenige Tage dem jüngsten Formel-1-GP in Silverstone bestätigte Red Bull die Absetzung von Christian Horner als Teamchef und Geschäftsführer von Red Bull Racing. Der Mann, der die Geschicke des Rennstalls mehr als 20 Jahre leitete, musste seinen Posten gleich räumen, sein Nachfolger war schnell gefunden: Der bisherige Racing Bulls-Teamchef Laurent Mekies übernahm das Zepter im Red Bull Racing Team.

Max Verstappen sagte im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps dazu: «Letztlich fällten das Management und die Teilhaber diese Entscheidung. Sie wollten eine Änderung und sie sind am Ende jene, die das Team leiten und ich bin der Fahrer. Es ist ihr gutes Recht, das zu machen, was sie wollen. Und das haben sie auch gemacht.»

«Wenn man zurückblickt auf die mehr als 20 Jahre von Red Bull Racing, dann sieht man, dass wir viele grossartige Jahre mit starken Resultaten hatten. Natürlich gab es auch Zeiten, in denen es nicht so gut lief und ich denke, die letzten eineinhalb Jahre verliefen nicht nach Wunsch. Das Management hat wohl entschieden, dass eine andere Richtung eingeschlagen werden soll und alle anderen müssen da zustimmen und nach vorne blicken. Und ich blicke nach vorne», fügte der 65-fache GP-Sieger an.

Über seinen neuen Chef sagte Verstappen: «Ich hatte bereits einige Meetings mit ihm, die vergangenen beiden Wochen waren ziemlich intensiv für ihn, weil er gleich loslegen musste. Er ist unglaublich motiviert und ich mag das. Du kannst das Feuer erkennen, das in ihm brennt. Die Rolle ist noch neu für ihn, aber es ist aufregend. Mein bisheriger Eindruck ist gut, ich mag Laurent. Er ist ein sehr netter Kerl, und auch ein sehr cleverer Mensch. Er hat auch in verschiedenen Bereichen schon Erfahrung gesammelt, und ich denke, das ist sehr hilfreich.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19