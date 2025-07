Formel 1 Ungarn: TV-Zeitplan und Wetter in Budapest

Wann läuft am Wochenende die Formel 1 im Fernsehen? Und wie wird das Wetter zum Ungarn-GP auf dem Hungaroring bei Budapest? Wie schon vorige Woche in Spa steht aktuell Regen auf der Vorhersage.

Nach dem verregneten Wochenende in Spa und der 80-minütigen Verzögerung vor dem Rennen hätte sich die Formel 1 wohl mal wieder ein trockenes Rennwochenende verdient – doch auch für den Ungarn-GP bei Budapest ist Regen vorhergesagt.

Stand Montag vor dem Rennen sieht es nach einer vermischten Wetterprognose aus: Für Freitag und Samstag ist tatsächlich Regen angesagt, am Sonntag soll es in der ungarischen Hauptstadt trocken bleiben. Am Freitag soll der Regen am Nachmittag runterkommen, etwa zum zweiten Training. Am Samstag etwas früher – entweder zum dritten freien Training oder knapp danach. Doch so lange vor dem GP-Wochenende ist die Prognose noch wackelig.

Im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen es oft sehr heiß wurde, ist es dieses Jahr zum Ungarn-GP kühler. Die Top-Temperaturen sollen nur bei bis zu 27 Grad am Freitag liegen. Eigentlich ist das Ungarn-Rennen auf dem Hungaroring meist ein Finale der ersten Saisonhälfte bei Gluthitze – in diesem Jahr etwas gemäßigter.

Und wo können Sie das letzte Rennen vor der Sommerpause sehen? In Österreich ist ServusTV mit der Übertragung an der Reihe, ORF zeigt in der Nacht zu Montag eine Rennwiederholung. In der Schweiz werden Qualifying und Rennen auf SRF info bzw. SRF zwei gezeigt. In Deutschland übertragt wie gewohnt Sky. RTL zeigt zusätzlich das Qualifying. Wir haben die kompletten TV-Zeiten für den Ungarn-GP für Sie zusammengestellt:

Großer Preis von Ungarn im TV:

Freitag, 1. August:

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Belgien

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Ungarn 2024

09.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 9. Episode

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Belgien

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 9. Episode

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training



Samstag, 2. August:

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

09.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Spannungen nehmen zu

11.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Verschoor erhöht den Druck

11.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Ein sehr britisches Wochenende

11.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 9. Episode

11.45 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 ServusTV – Qualifying Vorbericht

15.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 3. August:

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - James Hunt

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

12.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

13.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Beginn Großer Preis von Ungarn (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

15.30 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.50 ORF1 – F1 Motorhome

18.45 ORF1 – Highlights aus Budapest

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

03.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen