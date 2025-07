Hülkenberg/Bortoleto (Sauber/Audi): 6. Punktefahrt?

​Der Deutsche Nico Hülkenberg (37) und der Brasilianer Gabriel Bortoleto (20) wollen die schöne Serie von Sauber/Audi weiterführen: In Ungarn kann Sauber/Audi zum sechsten Mal hintereinander punkten.

Sauber/Audi hat einen guten Lauf: Gabriel Bortoleto in Belgien 9., davor Nico Hülkenberg in Silverstone sensationeller 3., beide Fahrer in den Punkten in Österreich (Bortoleto 8., Hülki 9.), Nico in Kanada Achter und in Spanien Fünfter. Das darf sich sehen lassen.

Zum sechsten Mal in Folge also können die Giftgrünen in die Top-Ten vordringen, und es hat Bestand, was der erfahrene Hülkenberg schon in Silverstone festgehalten hatte: «Wenn wir alles richtig machen, dann liegen auch hier Punkte drin.»

Der deutsche Le Mans-Sieger von 2015 sagt über die jüngsten Rennen: «Das ist schon eine sehr positive Entwicklung, vor allem wenn ich mir ansehe, wo wir zu Beginn der Saison standen. Fünf Punktefahrten in Folge und der Podestplatz in England zeigen, welche Fortschritte wir gemacht haben.»

«An der Ausgangslage hat sich für Ungarn nichts geändert. Während es im Mittelfeld sehr heiss zugeht, mit unterschiedlichem Kräfteverhältnis je nach Tagesform und Rennstrecke, sind die ersten acht Ränge betoniert, sollten die vier Top-Teams alles richtig machen. Ich glaube auch nicht, dass sich daran noch etwas ändert, da die Teams nun ihr Augenmerk auf die Entwicklung der 2026er Autos verlegt haben.»



«Jetzt sind wird dort, wo wir eigentlich schon beim Beginn der Saison sein wollten – in der Lage, in die Top-Ten zu fahren, wenn alles passt. Und das sollte eigentlich auch so bleiben.»



Formel-3- und Formel-2-Champion Gabriel Bortoleto sagt zu seiner Saison: «Die Ausgangslage war nicht rosig. Wir hatten im ersten WM-Teil das vielleicht schwierigste Auto. Wir taten uns schwer, in den Abschlusstrainings über Q1 hinaus zu kommen, und an Punkte war kaum zu denken.»



«Aber dann ging es vorwärts, vor allem dank des Pakets, das wir in Spanien auf die Bahn gebracht haben. Eine solche Wende ist nie einfach, und das Team verdient dafür viel Applaus.»



«Seither wissen wir: Wenn wir alles richtig machen, dann können wir Punkte erobern, auch hier auf dem Hungaroring. Wir haben inzwischen ein Auto, mit dem wir konstant schnelle Runden zeigen können, in der Quali wie im Grand Prix. Das war im ersten Teil der Saison nicht möglich.»



«Was mich persönlich angeht, so bin ich mit meiner Entwicklung als Rookie zufrieden. Ich gebe zu, an den ersten GP-Wochenenden habe ich mich schwergetan. Aber ich verlor nie den Glauben an mich und habe, auch als der Wagen noch nicht so schnell war, mehr und mehr Selbstvertrauen gewonnen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20