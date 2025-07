Nico Rosberg über Lewis Hamilton: Wie Messer ins Herz

​Ferrari 2025: Lewis Hamilton fährt in der Regel Charles Leclerc hinterher. Das könnte sich gemäss Nico Rosberg in der kommenden Saison ändern, wenn Hamilton sein politisches Geschick in die Waagschale legt.

Auch beim jüngsten Grand Prix in Belgien ist Charles Leclerc vor seinem Ferrari-Stallgefährten Lewis Hamilton ins Ziel gekommen. Der englische Superstar ist für viele Tifosi die Enttäuschung der Saison und hat in Rot noch keinen GP-Podestplatz eingefahren.

Der 2025er Ferrari war fertig, als der erfolgreichste Formel-1-Fahrer zum erfolgreichsten Formel-1-Rennstall gekommen ist. Hamilton hat offen darüber gesprochen, dass er sich damit schwertut, sich im Ferrari ideal einzubringen.

Hinter den Kulissen arbeitet Hamilton intensiv daran, das für 2026 zu ändern. Er ist voll in die Entwicklung des nächstjährigen Ferrari integriert, und hat in Belgien erklärt, dass er der Ferrari-Führung (einschliesslich Ferrari-Vorstandschef John Elkann und Ferrari-Chef Benedetto Vigna) mehrere umfangreiche Dossiers eingereicht hat, in welchen Belangen die Roten seiner Meinung nach zulegen können.



Lewis’ früherer Mercedes-Stallgefährte Nico Rosberg wittert da eine Gefahr für den schnellen, aber als unpolitisch geltenden Charles Leclerc.



Rosberg, 23-facher GP-Sieger und Weltmeister 2016, begründet das so: «Als Fahrer kannst du sehr erfolgreich lobbyieren, um deine Position zu verbessern. Und bei Mercedes war das eine der grössten Stärken von Lewis.»



«Hamilton war sehr geschickt darin, seine Position bei der Firmenleitung zu festigen. Auf einmal fand ich heraus: Oh, Lewis ist in Stuttgart mit Mercedes-Chef Zetsche essen gegangen. Das war wie ein Messer ins Herz. Denn als Stallgefährte hast du dich natürlich gefragt: Worüber die wohl geredet haben? Hamilton wird all seine politischen Fähigkeiten bei Ferrari nutzen.»



«Gleichzeitig finde ich es bewundernswert, wie sich Lewis bei Ferrari in die Arbeit kniet. Ich erlebe ihn voller Hingabe und extrem motiviert. Er könnte ja auch sagen – ach, was soll’s, diese Saison ist sowieso gelaufen. Aber das tut er nicht. Er sieht, wie sein Teamgefährte erneut einen Podestplatz eingefahren hat, und das tut weh, wenn du das noch nicht geschafft hast. Also hängt er sich voll rein.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20