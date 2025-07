Nur 10 Punkte in Spa: Ansage von Toto Wolff

Das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli hat in Spa nur zehn Punkte geholt. Das entspricht nicht dem Selbstverständnis des Werksteams der Sternmarke, wie Teamchef Toto Wolff betont.

Von den vier Top-Teams McLaren, Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes hat die Werksmannschaft des deutschen Autoherstellers am dritten Sprint-Rennwochenende der Saison am wenigsten Punkte gesammelt.

Auf dem altehrwürdigen Circuit de Spa-Francorchamps konnten die aktuellen WM-Dritten nur zehn frische WM-Zähler bejubeln, die Russell mit dem fünften Platz im GP gesammelt hatte. Sein junger Rookie-Teamkollege ging hingegen zum dritten Mal in Folge leer aus.

Die Gesichter in der Mercedes-Box sprachen Bände, und auch Teamchef Toto Wolff betonte, dass dieses Ergebnis den eigenen Ansprüchen auf die Mannschaftsleistung nicht entspricht. Der Wiener erklärte: «Nach einem schwierigen Wochenende in Belgien wollen wir in Ungarn eine konkurrenzfähigere Vorstellung zeigen.»

«Unsere Leistungen in den vergangenen Rennen haben nicht unseren Standards entsprochen. Wir haben uns daher vorgenommen, die Gründe dafür zu analysieren und die Probleme an diesem Wochenende anzugehen», erzählte der 53-Jährige daraufhin.

Und Wolff beteuerte: «Das Team hat in den Tagen seit Spa mit Hochdruck daran gearbeitet, die erforderlichen Optimierungen umzusetzen, damit wir in Budapest mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause gehen können.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde







WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20