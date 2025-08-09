Mercedes-Rivalen 2026? Das erwartet Toto Wolff

Die Formel-1-Teams müssen noch zehn WM-Runden mit den aktuellen GP-Rennern bestreiten, dann steht ein Generationenwechsel an. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wagt eine Prognose zum Kräfteverhältnis 2026.

Wer in diesem Jahr die Nase vorn hat, ist auch mit einem flüchtigen Blick auf den WM-Stand zu erkennen. McLaren führt die Team-Wertung mit einem Vorsprung von 299 WM-Zählern an – damit hat das Team aus Woking in den bisherigen 14 Rennwochenenden mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie der Traditionsrennstall aus Maranello.

Auch in der Fahrer-Wertung sind die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris davongeeilt. Der WM-Leader aus Australien hat 284 WM-Punkte zum Team-Zwischenergebnis beigetragen und sechs Grands Prix in diesem Jahr gewonnen, sein britischer Teamkollege hat 275 Punkte gesammelt und fünf GP-Siege in dieser Saison feiern dürfen. Der erste Verfolger Max Verstappen ist weit weg – mit 187 Punkten hat er 97 Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter und 88 Punkte weniger als sein letztjähriger WM-Gegner Lando Norris.

Im nächsten Jahr wird aber alles anders, denn die umfassenden Regeländerungen, die dann greifen, sorgen für eine ganz neue Fahrzeug- und Motorengeneration. Und auch die Reifen werden neu sein. Deshalb sind Voraussagen schwer zu treffen. Trotzdem wagte Mercedes-Teamoberhaupt im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» eine Prognose zum Kräfteverhältnis und zu den grössten Gegnern der Sternmarke. Und McLaren wird dabei nicht einmal genannt.

Der Wiener sagte: «Ich erwarte, dass Ferrari sehr konkurrenzfähig sein wird. Und die Honda-Ingenieure haben auch schon gezeigt, wie stark sie sind. Ich erwarte also viel von ihnen und Aston Martin.» Auf die Frage, wer der härteste Rivale seines Teams sein wird, erklärte er: «Die Antwort ist einfach: Ferrari.»

«Es wäre wunderbar, ein Duell von Ferrari gegen Mercedes zu erleben – ein Klassiker. Das wären dann Lewis Hamilton und Charles Leclerc gegen Kimi Antonelli und George Russell, das wäre eine unglaubliche Herausforderung. Man stelle sich vor, ein italienischer Fahrer gegen ein italienisches Auto. Und ich habe keinerlei Zweifel, dass sich dieses Duell ereignen wird, entweder im nächsten Jahr oder dann in der Zukunft. Wir werden es erleben und es wird fantastisch sein», schwärmte der 53-Jährige.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20