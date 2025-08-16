George Russell: Harte Schule vor dem F1-Aufstieg
George Russell
Braucht es strenge Eltern, um einen Formel-1-Star grosszuziehen? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Sicher ist: Einige grosse Talente der Königsklasse wurden schon früh und mit strenger Hand von ihren eigenen Familienmitgliedern gefördert. Beste Beispiele sind Max Verstappen und Lewis Hamilton, deren Väter eine besondere Rolle in den ersten Racing-Jahren einnahmen.
Auch George Russell musste mit einem strengen Vater auskommen, wie er im Podcast «Untapped» erzählt hat. Er habe es nicht anders gekannt, denn er sei von Anfang an schnell gewesen, erklärte er darin auf die Frage, wie schnell er realisiert habe, dass in ihm ein besonderes Talent schlummert.
Allerdings tat sein Vater alles daran, den kleinen George zu noch besseren Leistungen anzutreiben. «Ich wusste es vielleicht nicht wirklich, wie gut ich war, weil mein Vater so streng war. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Als ich Kart fuhr, gab es noch keine echte Datenanalyse. Wir hatten in den Trainings keine Rundenzeiten, diese erfasste mein Vater mit der Stoppuhr», erzählt er.
«Ich habe erst fünf Jahre später erfahren, dass er damals immer etwas spät stoppte, sodass meine Rundenzeiten langsamer als in Wirklichkeit schienen. Er sagte mir dann die Rundenzeiten der anderen Fahrer und ich dachte immer, dass ich langsam bin. Doch in den Qualifyings konnte ich die Pole erobern und die Rennen dann gewinnen, was mich verwirrte», erinnert sich Russell.
«Ich dachte mir als Kind: ‚Ich bin an den Trainingstagen langsam, aber dann gehe ich zu den Rennen und fahre Siege ein – warum ist das so?», beschreibt der heutige Mercedes-Star, der seinem Vater dankbar für die Lektion ist. «Ich habe mit der Zeit begriffen, dass er das gemacht hat, damit ich nicht abhebe und zu zuversichtlich werde. Und das war eine überwältigende und wichtige Lektion für mich.»
