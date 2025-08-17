Motorradunfall: Ricciardo im Krankenhaus behandelt

Der ehemalige GP-Star Daniel Ricciardo hat erst vor kurzem von seinem Dasein nach dem Formel-1-Aus erzählt. Nun hat der Publikumsliebling aus Australien einen Motorradunfall einstecken müssen, wie berichtet wird.

Dass Daniel Ricciardo seine Zeit nach dem Abschied aus dem Formel-1-Fahrerlager geniesst, beweist ein Blick in die sozialen Medien. Der achtfache GP-Sieger präsentiert sich da entspannt und wirbt auch für das eine oder andere Produkt. Im Rahmen eines Auftritts in seiner Heimat Australien sprach er über sein GP-Renterdasein – nachdem er das Rampenlicht nach seinem GP-Aus nach dem Singapur-GP 2024 weitgehend gemieden hatte.

Ricciardo erklärte bei der «Ray White’s Connect»-Konferenz: Dieses Jahr war für mich eine Art Selbstfindung. Ich habe so lange dieses verrückte Leben auf Hochtouren gelebt, und dieses Jahr habe ich mich etwas mehr der Ruhe gewidmet. Ich hatte viel Zeit.» Und er erzählte, dass er etwa in Alaska war.

Die freie Zeit abseits des Rampenlichts nutzt er auch, um auf zwei Rädern Gas zu geben. Dabei musste er unlängst einen Sturz einstecken. Wie «PlanetF1.com» berichtet, war er am 14. August auf dem Dirt Bike unterwegs, als er in Daintree durch den ältesten Tropen-Regenwald der Welt bretterte und stürzte.

Dem Bericht zufolge zog sich der 36-Jährige dabei eine leichte Verletzung am Schlüsselbein zu, die er im rund 50 Kilometer entfernten Mossman Krankenhaus in Queensland behandeln liess. Dem fröhlichen Rennfahrer soll es wieder gut gehen.

Während seiner GP-Karriere war Ricciardo weitgehend unverletzt, nur 2023 musste er fünf GP lang pausieren, weil er sich im zweiten Training zum Niederland-GP gleich mehrere Brüche in der linken Hand zugezogen hatte. Damals übernahm Liam Lawson sein Racing Bulls-Cockpit. Der Neuseeländer war ein Jahr später auch jener Fahrer, der nach dem verfrühten Formel-1-Aus nach dem Singapur-GP den Platz von Ricciardo übernahm.

