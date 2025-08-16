Juan Pablo Montoya: Fahrerwahl-Rat für Cadillac

Die Frage, wer für Formel-1-Neueinsteiger Cadillac auf Punktejagd gehen wird, beschäftigt die GP-Experten weiter. Nun hat auch der ehemalige GP-Pilot Juan Pablo Montoya seine Meinung dazu geäussert.

Wenn es um die Fahrer-Wahl von Formel-1-Neueinsteiger Cadillac geht, fallen die Namen verschiedener Fahrer. Einer, der am häufigsten genannt wird, ist Valtteri Bottas. Der langjährige Mercedes-Pilot und Reservist der Sternmarke schürt die Gerüchte um seine mögliche GP-Rückkehr mit den Amerikanern auf seinem Social-Media-Kanal. Und sein früherer Chef, Mercedes-Teamoberhaupt Toto Wolff, rührt die Werbetrommel für den Finnen.

Auch Jacques Villeneuve ist für eine Verpflichtung des zehnfachen GP-Siegers. Der Weltmeister von 1997 erklärte unlängst bei «Vision4Sport», dass er Bottas für die bessere Wahl hält als etwa Mick Schumacher, der auch im Gespräch für ein Cockpit beim GP-Neuling von 2026 ist. Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner, der Schumachers Leistungen gut kennt, ist hingegen sicher, dass Mick gute Chancen auf ein Cockpit hat.

Geht es nach Juan Pablo Montoya, soll aber ein anderer Fahrer neben Bottas zum Zug kommen. In einem «AS Colombia»-Interview mit seinem Sohn Sebastian spricht er sich für die Fahrer-Paarung Bottas und Sergio «Checo» Pérez aus. Der Mexikaner soll auch ganz weit oben auf der Wunschliste der Cadillac-Verantwortlichen stehen.

Montoya sagt dazu: «Für mich ist das die Fahrerpaarung für Cadillac. Und ich denke, sie sollten den einen Piloten für zwei oder drei Jahre unter Vertrag nehmen und den anderen für ein Jahr. Und dann würde ich nach einem jüngeren Fahrer suchen, der mehr Potenzial für die Zukunft hat. Denn beide Fahrer wären zwar sehr gut, aber beide werden in zwei oder drei Jahren bereits über einen Rücktritt nachdenken. Für den Start des Teams wäre es jedoch das ideale Duo.»

Auf die Frage, welcher der Beiden den längeren Vertrag bekommen sollte, lautet die Antwort des Kolumbianers: «Von den Beiden wäre das Checo. Ich denke, er würde mit seinem Profil und allem etwas besser zu ihnen passen. Allerdings ist Bottas auch sehr schnell.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20