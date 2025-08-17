Max Verstappen: «Das ist nicht so schwierig»

Formel-1-Champion Max Verstappen muss derzeit mit einem Auto klarkommen, das nicht immer konkurrenzfähig ist. Wie er das schafft, erklärte der Red Bull Racing-Star am Rande des Hungarorings.

Der Blick auf die WM-Tabelle zeigt deutlich: Derzeit ist McLaren das Mass aller Dinge. Sowohl in der Team-Wertung als auch in der Fahrer-Wertung führt der Traditionsrennstall aus Woking mit komfortablem Vorsprung. Erster Verfolger der Mannschaft ist Ferrari, in der Fahrer-Tabelle belegt allerdings Max Verstappen den dritten Rang hinter dem McLaren-Duo – obwohl dessen Red Bull Racing Team bei den Konstrukteuren derzeit mit Platz 4 Vorlieb nehmen muss.

Dass Verstappen nach vier Titelerfolgen in Folge seine WM-Krone ein weiteres Mal verteidigen kann, wird immer unwahrscheinlicher. Das weiss auch der 27-Jährige, der zur Frage, wie er nach den vielen Erfolgen damit klarkommt, sagt bei «Formula1.com»: «Ich habe vor der erfolgreichen Phase schon viele Jahre gehabt, in denen ich kein siegfähiges Auto hatte. «So ist die Formel 1, das weiss jeder, deshalb ist es auch nicht so schwierig, damit klarzukommen.»

Obwohl monatelang über einen möglichen Red Bull Racing-Abschied des Niederländers in Richtung Mercedes spekuliert wurde, bleibt Verstappen seinem Team treu. In Ungarn bestritt er den 200. Formel-1-Einsatz mit Red Bull Racing. «Es ist grossartig, so lange Teil eines Teams zu sein. Es fühlt sich wie eine zweite Familie an. Wir haben zusammen so viel Schönes erlebt, einschliesslich der WM-Triumphe, die wir gemeinsam gefeiert haben.»

«Ich wusste nicht, dass mein 200. GP mit dem Team ansteht», offenbart der 27-Jährige. «Die Zeit vergeht so schnell und wenn man zurückschaut, sieht man so viele Rennen, in denen wir grossartige Erinnerungen geschaffen haben. Als ich in die Formel 1 aufgestiegen bin, empfand ich die blosse Tatsache, 200 GP bestreiten zu dürfen, schon als wirklich tolle Errungenschaft. Und es ist fantastisch, dass ich diesen Meilenstein mit einem Team erreicht habe.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20