Formel 1 2025: Zuschauer-Rekord, 11 GP ausverkauft

Vor der Formel-1-Sommerpause absolvierten die GP-Stars 14 Rennwochenenden. Elf davon waren ausverkauft, wie die Verantwortlichen des Sports bestätigen. Bei zwei WM-Runden kamen sogar mehr als 400.000 Zuschauer.

Die Formel 1 erfreut sich grosser Beliebtheit, wie auch die Zwischenbilanz der Verantwortlichen des Sports beweist. Denn dieser ist zu entnehmen, dass in den ersten 14 WM-Runden des Jahres 3,9 Millionen Zuschauer das Geschehen an den Strecken live mitverfolgt haben. Elf GP-Veranstalter durften sich über ausverkaufte Ränge freuen, sechs GP-Organisatoren vermeldeten einen neuen Zuschauerrekord.

Besonders viele Fans kamen zum Saisonstart nach Melbourne. Beim Rennwochenende im Albert Park waren insgesamt 465.000 Zuschauer vor Ort. Noch mehr Fans pilgerten an das Rennen in Grossbritannien, dort wurden im Verlauf des Wochenendes 500.000 Zuschauer gezählt. Vier Rennen zogen mehr als 300.000 Zuschauer an: In Spanien und Österreich durften 300.000 Zuschauer die Formel 1 hautnah erleben, in Kanada waren es 352.000 Fans und in Belgien sogar deren 389.000.

Auch vor den TV-Schirmen versammelten sich viele Fans des GP-Sports. Das Auftakt-Wochenende in Australien verfolgten mehr als 60 Millionen Formel-1-Liebhaber im Fernsehen mit. Grosse Aufmerksamkeit bekam auch das Sprint-Wochenende in Miami, seit der Einführung des Sprint-Formats 2021 wurden noch nie so viele Zuschauer an einem Sprint-Wochenende registriert.

Die Fan-Gemeinde umfasst gemäss Zwischenbilanz 827 Millionen Menschen – damit konnte der Sport seine Anhängerschaft im Vorjahresvergleich um zwölf Prozent vergrössern. Vergleicht man die Zahlen mit jenen von 2018, kommt man auf einen Zuwachs von satten 63 Prozent. Damit führt die Formel 1 auch im Vergleich zu anderen Sportarten die Bestenliste an. Denn die Nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat 11,4 Prozent weniger Fans auf dieser Welt.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20