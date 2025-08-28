Fernando Alonso: «Nur die Besten sind hier dabei»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso bewertet die Fahrer-Wahl von GP-Neueinsteiger Cadillac und betont: «Für den Sport ist es eine gute Nachricht, dass Sergio Pérez und Valtteri Bottas wieder dabei sein werden.»

Das Formel-1-Feld wird im nächsten Jahr um zwei weitere Stammfahrer wachsen – denn Cadillac wird als elfter Rennstall in der WM mitmischen. Die Teamverantwortlichen haben sich für zwei erfahrene Piloten entschieden, die bereits GP-Siege einfahren konnten. Valtteri Bottas und Sergio «Checo» Pérez werden für die Amerikaner auf Punktejagd gehen.

Das freut die Fans des Finnen und des Mexikaners, andere sind allerdings enttäuscht, dass kein jüngerer Pilot eine Chance bekommt. Ganz oben auf der Kandidatenliste stand für viele etwa Felipe Drugovich, der bei Aston Martin auf der Reservebank sitzt. Auch Fernando Alonso hatte sich für den 25-jährigen Brasilianer stark gemacht.

Dennoch freut er sich über die Wahl der Cadillac-Teamführung. Im Fahrerlager von Zandvoort sagt der zweifache Champion: «Wir sind alle befreundet und kennen uns gut. Und ich denke, jeder von denen hätte einen Platz in der Formel 1 verdient, das haben sie bewiesen. Und die jungen Fahrer haben Talent. Aber in der Formel 1 gibt es nur 22 Cockpits. Deshalb wird immer jemand leer ausgehen.»

«Ich sehe es aber positiv. Denn für den Sport ist es eine gute Nachricht, dass Sergio Pérez und Valtteri Bottas wieder dabei sein werden. Und es ist immer so, wenn eine Vertragsverlängerung oder ein Abkommen verkündet wird. Da denkt man immer an die Ersatzfahrer und alle, die keine Chance bekommen. Aber die Formel 1 ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung und keine Akademie, nur die Besten sind hier dabei», betont der 32-fache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20