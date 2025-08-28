Leclerc: «McLaren hat uns eines Besseren belehrt»

Ferrari-Star Charles Leclerc prophezeite vor zwei Jahren eine Überlegenheit von Red Bull Racing bis zum Saisonstart 2026. Er verspricht deshalb: «Ich werde das Wort unmöglich wohl aus meinem Wortschatz streichen.»

Die Saison 2023 war ein Rekordjahr für Max Verstappen. Auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel gewann er 19 von 22 Rennen, zwei weitere GP beendete er als Zweiter auf dem Podest, nur in Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen. Angesichts dieser Überlegenheit sah die Konkurrenz schon schwarz und Charles Leclerc ging sogar so weit, eine Red Bull Racing-Dominanz bis Ende 2025 vorherzusagen.

Darauf angesprochen, erklärte der Ferrari-Star im Fahrerlager am Zandvoort-Rundkurs: «Damit lag ich ganz offensichtlich falsch. Und ich werde das Wort unmöglich wohl deswegen aus meinem Wortschatz streichen. McLaren hat uns eines Besseren belehrt. Ich denke, sie waren die grosse Überraschung des Jahres.»

«Wir dachten alle, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und weil es das letzte Jahr der aktuellen Regeln war, dachten wir, dass das Feld leistungsmässig zusammenrücken wird. Das war ja auch der Fall bei Red Bull Racing, Mercedes und uns selbst. Aber McLaren hat offensichtlich etwas gefunden, das wir nicht gesehen haben – das muss man ihnen lassen», fuhr der Monegasse fort.

«Sie haben einen unglaublichen Job gemacht und nun liegt es an uns, das besser hinzubekommen und aufzuholen. Aber es ist schon etwas spät. Sie haben in der WM einen ziemlich grossen Vorsprung und es wird schwierig, den Rückstand wettzumachen. Aber wir werden uns auf uns selbst konzentrieren und versuchen, so schnell wie möglich wieder siegfähig zu sein» , ergänzte der 27-Jährige.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20