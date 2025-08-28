Lewis Hamilton (Ferrari): «Ich sehe viel Potenzial»

Formel-1-Star Lewis Hamilton bezeichnete sich vor der Sommerpause als nutzlos und riet seinem Ferrari-Team, ihn auszuwechseln. Ob die Sommerpause seine Stimmung gebessert hat, verriet er im Fahrerlager von Zandvoort.

Beim letzten Formel-1-Kräftemessen vor der Sommerpause in Ungarn war die Stimmung von Lewis Hamilton am Boden. Der siebenfache Weltmeister bezeichnete sich selbst als nutzlos und legte seinem Team ans Herz, ihn auszuwechseln. Damit sorgte der Rekord-GP-Sieger für viele Schlagzeilen und noch mehr Kritik.

Eine der grossen Fragen im Fahrerlager von Zandvoort lautete deshalb: Wie ist die Stimmungslage nach der Auszeit im August? Hamilton erklärte in seiner Medienrunde: «Nun, es hat sich nicht unbedingt viel geändert. Das Gute daran ist, dass man sich in einer solchen Auszeit mental erholen kann. Ich hatte insbesondere in der vergangenen Woche Zeit, alles Revue passieren zu lassen.»

«Ich habe mir angesehen, wo wir stehen, was wir verbessern wollen, welche Prozesse es gibt und was wir in Zukunft ausprobieren und ändern wollen. Ich sehe viel Potenzial. Auch wenn es nicht unbedingt positiv aussah, gibt es doch viele positive Aspekte, die wir mitnehmen und auf denen wir aufbauen werden», erklärte der 40-Jährige.

Er sei fest entschlossen und motiviert, das Blatt zu wenden, betonte Hamilton auch. «Wir werden hart arbeiten, uns konzentrieren, versuchen, ein paar Dinge bei unserer Vorgehensweise zu ändern, und wieder Spass zu haben», versprach der Ferrari-Star.

Und der Brite gestand: «In der ersten Saisonhälfte stand ich unter enormem Druck. Das war nicht gerade angenehm. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir lieben, was wir tun. Wir sitzen alle im selben Boot und wir versuchen, den Spass an der Sache nicht zu vergessen.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20