Fernando Alonso: «Es gibt keine Garantien»
Fernando Alonso
Für Fernando Alonso verlief das jüngste Rennwochenende vor dem Start der Sommerpause überraschend gut. Der Champion von 2005 und 2006 gehörte auf dem Hungaroring sowohl im Qualifying als auch Rennen zu den schnellsten Fünf. Das will der GP-Routinier aber nicht überbewerten, wie er im Fahrerlager von Zandvoort betont.
«Es ist schwer zu sagen, ob wir in der restlichen Saison noch einmal aus eigener Kraft einen Top-5-Platz erringen können. Unser Tempo am Wochenende in Budapest war eine Art Überraschung, wir hatten nicht damit gerechnet, im Qualifying nur eineinhalb Zehntel von der Pole entfernt zu sein und auch im Rennen den fünften Platz zu holen», erklärte der Spanier.
«Ich denke, das hatte auch mit der Streckencharakteristik zu tun, denn eine Woche zuvor waren wir in Spa noch sehr langsam gewesen. Ich glaube deshalb, dass es sehr von der Strecke abhängt, wie gut es für uns läuft. Aber ja, vielleicht gibt es einen Rundkurs in den letzten zehn WM-Runden, der uns etwas besser liegt. Und wenn sich die Chance ergibt, will ich sie natürlich auch nutzen», fügte Alonso an.
Mit Blick auf das anstehende Kräftemessen in Zandvoort bleibt er aber vorsichtig: «Nach Spa dachten wir in Ungarn, dass es schon schwierig werden würde, das Q2 zu erreichen. Wir waren in Belgien die letzten, was das Tempo angeht. Deshalb waren wir sehr vorsichtig mit unseren Erwartungen. Doch dann hatten wir eine schöne Überraschung.»
«Deshalb kann ich sagen: Es gibt keine Garantien für die nächsten GP in Zandvoort, Monza und Singapur. Wir müssen Rennen für Rennen nehmen und leider kämpfen wir nicht um den Titel. Deshalb ist auch nicht jedes Ergebnis ein Drama. Wir werden unser Bestes geben und versuchen, mehr Punkte als unsere Hauptgegner zu sammeln. Aber wir gehen das Ganze ganz pragmatisch an.»
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20