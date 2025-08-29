Fernando Alonso: «Es gibt keine Garantien»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso durfte sich mit einem starken Ergebnis aus der Sommerpause verabschieden. Die Prognose des Aston Martin-Stars für das Rennen in Zandvoort fällt dennoch verhalten aus.

Für Fernando Alonso verlief das jüngste Rennwochenende vor dem Start der Sommerpause überraschend gut. Der Champion von 2005 und 2006 gehörte auf dem Hungaroring sowohl im Qualifying als auch Rennen zu den schnellsten Fünf. Das will der GP-Routinier aber nicht überbewerten, wie er im Fahrerlager von Zandvoort betont.

«Es ist schwer zu sagen, ob wir in der restlichen Saison noch einmal aus eigener Kraft einen Top-5-Platz erringen können. Unser Tempo am Wochenende in Budapest war eine Art Überraschung, wir hatten nicht damit gerechnet, im Qualifying nur eineinhalb Zehntel von der Pole entfernt zu sein und auch im Rennen den fünften Platz zu holen», erklärte der Spanier.

«Ich denke, das hatte auch mit der Streckencharakteristik zu tun, denn eine Woche zuvor waren wir in Spa noch sehr langsam gewesen. Ich glaube deshalb, dass es sehr von der Strecke abhängt, wie gut es für uns läuft. Aber ja, vielleicht gibt es einen Rundkurs in den letzten zehn WM-Runden, der uns etwas besser liegt. Und wenn sich die Chance ergibt, will ich sie natürlich auch nutzen», fügte Alonso an.

Mit Blick auf das anstehende Kräftemessen in Zandvoort bleibt er aber vorsichtig: «Nach Spa dachten wir in Ungarn, dass es schon schwierig werden würde, das Q2 zu erreichen. Wir waren in Belgien die letzten, was das Tempo angeht. Deshalb waren wir sehr vorsichtig mit unseren Erwartungen. Doch dann hatten wir eine schöne Überraschung.»

«Deshalb kann ich sagen: Es gibt keine Garantien für die nächsten GP in Zandvoort, Monza und Singapur. Wir müssen Rennen für Rennen nehmen und leider kämpfen wir nicht um den Titel. Deshalb ist auch nicht jedes Ergebnis ein Drama. Wir werden unser Bestes geben und versuchen, mehr Punkte als unsere Hauptgegner zu sammeln. Aber wir gehen das Ganze ganz pragmatisch an.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20