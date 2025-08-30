Zandvoort-Quali Live-Ticker: Wer holt Pole-Position?
Alles ist angerichtet für die grosse Party in Zandvoort
Die Fans von Max Verstappen sind ziemlich verwöhnt: Ihr Favorit stellte seinen Red Bull Racing-Rennwagen in Zandvoort 2021, 2022 und 2023 auf die Pole-Position, 2024 reichte es als Zweiter ebenfalls in die erste Startreihe.
Die Rennen von Zandvoort wurden zu Verstappen-Festspielen: Drei Siege in Folge, dann aber 2024 von Lando Norris im McLaren geschlagen, ohne Wenn und Aber.
Vor der Ausgabe 2025 hat der 65-fache GP-Sieger seine Fans sanft darauf vorbereitet, dass sie mit einer Niederlage rechnen müssen. Zu stark sind die McLaren. Und die Fahrer von Ferrari sowie Mercedes sind auch keine Nasenbohrer.
Allerdings: Noch immer ist nicht klar, wie sehr das launische Wetter an der Nordsee das Geschehen beeinträchtigen wird. Und dann kann alles wieder anders aussehen.
Wie sich die Action in Zandvoort entwickelt, darüber halten wir Sie in der Quali und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.
Hier finden Sie auch den kompletten Zeitplan des Zandvoort-Wochenendes und eine Zusammenstellung davon, was unsere Kollegen vom Fernsehen zeigen.
Grosser Preis der Niederlande im TV
Samstag, 30. August
08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training
10.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna
11.05 Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024
11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training
11.20 ORF 1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training
11.30 Drittes Freies Training
13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli
14.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
14.30 ORF 1 – Formel-1-News
14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
14.45 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
14.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
14.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying
15.00 Abschlusstraining
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
17.50 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
18.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024
18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
Sonntag, 31. August
06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
11.25 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg und Norris in Silverstone 2025
12.40 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024
13.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
13.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
13.00 ServusTV – Vorbericht Rennen
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
13.40 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen
14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen
14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen
14.35 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
15.00 Grand Prix der Niederlande
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
16.50 ORF 1 – Analyse Rennen
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen
23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt
Zeitplan Grosser Preis der Niederlande
Samstag, 30. August
09.50–10.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test
10.25–10.55: Qualifying F1 Academy
10.55–11.10: Showteam
11.10–11.20: Pisteninspektion
11.30–12.30: Drittes Training Formel 1
13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup
13.40–14.10: Paddock Club Track Tour
13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk
14.10–14.40: Showteam
14.40–14.50: Pisteninspektion
15.00–16.00: Qualifying Formel 1
16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying
16.20–16.35: Showteam
17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden oder 30 min)
17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk
17.50–18.50: Paddock Club Track Tour
18.50–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk
Sonntag, 31. August
09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test
10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden oder 30 min)
11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 min)
12.40–13.40: Paddock Club Track Tour
12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk
13.00–13.30: Fahrerparade
13.55–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion
14.44–14.46: Nationalhymne
15.00–17.00: Grosser Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 min)
2. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min
02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113
12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361
16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682
17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112
20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit
1. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570
03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841
05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458
09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875
14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951
15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144
18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564
20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275