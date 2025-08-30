Zandvoort-Quali Live-Ticker: Wer holt Pole-Position?

​Auf der Traditionsrennstrecke von Zandvoort geht es Samstag, 30. August, um die Startaufstellung: Wer schnappt sich in den Dünen an der Nordsee die Pole-Position? Wir halten Sie im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Die Fans von Max Verstappen sind ziemlich verwöhnt: Ihr Favorit stellte seinen Red Bull Racing-Rennwagen in Zandvoort 2021, 2022 und 2023 auf die Pole-Position, 2024 reichte es als Zweiter ebenfalls in die erste Startreihe.

Die Rennen von Zandvoort wurden zu Verstappen-Festspielen: Drei Siege in Folge, dann aber 2024 von Lando Norris im McLaren geschlagen, ohne Wenn und Aber.

Vor der Ausgabe 2025 hat der 65-fache GP-Sieger seine Fans sanft darauf vorbereitet, dass sie mit einer Niederlage rechnen müssen. Zu stark sind die McLaren. Und die Fahrer von Ferrari sowie Mercedes sind auch keine Nasenbohrer.

Allerdings: Noch immer ist nicht klar, wie sehr das launische Wetter an der Nordsee das Geschehen beeinträchtigen wird. Und dann kann alles wieder anders aussehen.



Wie sich die Action in Zandvoort entwickelt, darüber halten wir Sie in der Quali und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.



Hier finden Sie auch den kompletten Zeitplan des Zandvoort-Wochenendes und eine Zusammenstellung davon, was unsere Kollegen vom Fernsehen zeigen.





Grosser Preis der Niederlande im TV

Samstag, 30. August

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

11.05 Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.20 ORF 1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

14.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30 ORF 1 – Formel-1-News

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.45 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Abschlusstraining

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.50 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

18.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 31. August

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

11.25 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg und Norris in Silverstone 2025

12.40 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024

13.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.00 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

14.35 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grand Prix der Niederlande

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ORF 1 – Analyse Rennen

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt







Zeitplan Grosser Preis der Niederlande

Samstag, 30. August

09.50–10.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.25–10.55: Qualifying F1 Academy

10.55–11.10: Showteam

11.10–11.20: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.20–16.35: Showteam

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden oder 30 min)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

18.50–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk



Sonntag, 31. August

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden oder 30 min)

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 min)

12.40–13.40: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.55–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grosser Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 min)





2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit





1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275