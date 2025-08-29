Max Verstappen (5.): Düstere Prognose in Zandvoort
Max Verstappen in Zandvoort
Sechster im ersten Training, Fünftschnellster im zweiten, niemand sollte erwarten, dass Max Verstappen und Red Bull Racing in den Dünen an der Nordsee bluffen: Den Fans ist längst klar – McLaren ist auch in Zandvoort der Massstab, und es wird schon ein kleines Rennwunder vonnöten sein oder ein verrücktes Regenrennen, um den Niederländer vor seinen niederländischen Fans an die Spitze zu spülen.
Drei Mal konnte Max in Zandvoort gewinnen (von 2021 bis 2023), 2024 wurde er hinter McLaren-Fahrer Lando Norris Zweiter.
Der 65-fache GP-Sieger stellt nach den ersten beiden Trainings auf der Traditionsrennstrecke fest: «Wir haben immer noch die gleichen Probleme.»
Der Red Bull Racing-Star weiter: «Wir haben viele Dinge mit dem Auto ausprobiert, aber das ändert nichts an den grundlegenden Schwierigkeiten.»
Max ebenso realistisch wie (für die Fans) düster: «Ich erwarte keine grosse Wende. Wir werden heute Abend schauen, ob wir noch etwas verbessern können, um am Samstag etwas konkurrenzfähiger zus ein. Aber das Layout der Rennstrecke ist jetzt auch nicht unbedingt dazu geeignet, um die Probleme zu lösen, die wir mit dem Wagen haben.»
2. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min
02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113
12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361
16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682
17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112
20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit
1. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570
03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841
05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458
09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875
14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951
15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144
18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564
20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275