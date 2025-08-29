Max Verstappen (5.): Düstere Prognose in Zandvoort

​Die Orange-Hemden der treuen Verstappen-Fans müssen auch beim Heimspiel von Max in Zandvoort ganz stark sein: Wenn nicht in kleines Rennwunder passiert, wird das nichts mit dem Sieg.

Sechster im ersten Training, Fünftschnellster im zweiten, niemand sollte erwarten, dass Max Verstappen und Red Bull Racing in den Dünen an der Nordsee bluffen: Den Fans ist längst klar – McLaren ist auch in Zandvoort der Massstab, und es wird schon ein kleines Rennwunder vonnöten sein oder ein verrücktes Regenrennen, um den Niederländer vor seinen niederländischen Fans an die Spitze zu spülen.

Drei Mal konnte Max in Zandvoort gewinnen (von 2021 bis 2023), 2024 wurde er hinter McLaren-Fahrer Lando Norris Zweiter.

Der 65-fache GP-Sieger stellt nach den ersten beiden Trainings auf der Traditionsrennstrecke fest: «Wir haben immer noch die gleichen Probleme.»

Der Red Bull Racing-Star weiter: «Wir haben viele Dinge mit dem Auto ausprobiert, aber das ändert nichts an den grundlegenden Schwierigkeiten.»



Max ebenso realistisch wie (für die Fans) düster: «Ich erwarte keine grosse Wende. Wir werden heute Abend schauen, ob wir noch etwas verbessern können, um am Samstag etwas konkurrenzfähiger zus ein. Aber das Layout der Rennstrecke ist jetzt auch nicht unbedingt dazu geeignet, um die Probleme zu lösen, die wir mit dem Wagen haben.»







2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit







1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275



