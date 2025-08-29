Lando Norris (1.): «Kleiner Schock für den Körper»

McLaren-Star Lando Norris meldete sich mit zwei Bestzeiten aus der Formel-1-Sommerpause zurück. Die Zwischenbilanz des WM-Zweiten fällt entsprechend positiv aus. Allerdings gab es auch etwas zu bedauern.

Insgesamt 63 Mal umrundete Lando Norris den 4,259 km langen Zandvoort-Rundkurs am Trainingsfreitag. Der McLaren-Star war in beiden Sessions der Schnellste. Sein erster Verfolger im ersten Training war sein Teamkollege Oscar Piastri. In der zweiten Stunde war dann Fernando Alonso schneller als der WM-Leader, der sich auf dem dritten Platz einreihte.

Norris sagte zum starken Auftritt des zweifachen Weltmeisters im Aston Martin: «Die Astons sind im zweiten Training oft nah dran, sie machen regelmässig eine gute Figur in dieser Session. Und sie sind sicherlich besser geworden. Auch in Budapest waren sie ziemlich schnell. Das ist also keine grosse Überraschung.»

«Sie hinterlassen derzeit den schnellsten Eindruck, allerdings ist Max Verstappen sicherlich auch nicht allzu weit weg. Er war auf der härteren Reifenmischung, die nicht ganz so gut ist. Die Astons und die Red Bull Racing-Renner waren gut, Ferrari schien etwas Mühe zu haben, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Am Ende geht es ja um den Rennsonntag. Wir sollten uns also ganz auf uns selbst konzentrieren», fügte der 25-Jährige an.

Mit Blick auf die eigene Leistung sagte Norris auch: «Diese Strecke ist eine ziemliche Herausforderung, um sich aus der Pause zurückzumelden. Sie ist schnell, und die Rundenzeiten heute waren nicht weit von meiner letztjährigen Pole-Zeit entfernt. Es war also ein kleiner Schock für den Körper, auf einer derart schnellen Strecke wieder loszulegen. Heute war ein guter Tag. Man kommt schnell wieder in einen Rhythmus, und das Auto fühlte sich gut an. Wir konnten im Verlauf des Tages auch gute Fortschritte machen. Aber die Konkurrenz hat grössere Fortschritte gemacht, als uns lieb ist, speziell Aston und Fernando Alonso, sie waren sicherlich näher dran, als wir es uns wünschen.»

2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit