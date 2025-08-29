Max Verstappen: «Das macht sowieso keinen Sinn»

Während viele Formel-1-Piloten nach den ersten Simulator-Einsätzen für 2026 kritische Töne zur neuen GP-Fahrzeuggeneration geäussert haben, hält sich Titelverteidiger Max Verstappen bei diesem Thema zurück.

Die Formel-1-Stars werden noch zehn WM-Runden mit ihren aktuellen GP-Autos absolvieren, danach beginnt dank der umfassenden Regeländerungen, die umgesetzt werden, eine neue Ära der Königsklasse. Die neue Fahrzeuggeneration – die auch mit neuen Antriebseinheiten versehen und auf neuen Reifen ausrücken werden – hat schon für viele Diskussionen gesorgt.

Denn manch GP-Star hat nach den ersten virtuellen Kilometern kritische Töne angeschlagen, wenn es um die Fahreigenschaften der 2026er-Modelle geht. Champion Max Verstappen gehört da nicht dazu. Bei seinem Heimspiel in Zandvoort erklärte er in der niederländischen Medienrunde: «Ich ziehe es vor, mich bei diesem Thema etwas zurückzuhalten.»

«Es macht sowieso keinen Sinn, negativ oder positiv zu sein. Warten wir einfach ab», ergänzte der vierfache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team. Auch er war schon im Simulator, um einen Eindruck von 2026 zu bekommen. «Das war am Dienstag»˛ verriet Verstappen. «Aber im Simulator kannst du alles so einstellen, dass es nach deinem Geschmack ist. Das ist derzeit nicht sehr nützlich.»

Verstappen wird auch 2026 mit dem Red Bull Racing Team versuchen, wieder an die Spitze des Feldes zu kommen. Der 27-Jährige bestätigte seinen Verbleib, nachdem einige Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Mercedes die Runde gemacht hatten.

1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275