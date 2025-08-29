Max Verstappen: «Das macht sowieso keinen Sinn»
Max Verstappen
Die Formel-1-Stars werden noch zehn WM-Runden mit ihren aktuellen GP-Autos absolvieren, danach beginnt dank der umfassenden Regeländerungen, die umgesetzt werden, eine neue Ära der Königsklasse. Die neue Fahrzeuggeneration – die auch mit neuen Antriebseinheiten versehen und auf neuen Reifen ausrücken werden – hat schon für viele Diskussionen gesorgt.
Denn manch GP-Star hat nach den ersten virtuellen Kilometern kritische Töne angeschlagen, wenn es um die Fahreigenschaften der 2026er-Modelle geht. Champion Max Verstappen gehört da nicht dazu. Bei seinem Heimspiel in Zandvoort erklärte er in der niederländischen Medienrunde: «Ich ziehe es vor, mich bei diesem Thema etwas zurückzuhalten.»
«Es macht sowieso keinen Sinn, negativ oder positiv zu sein. Warten wir einfach ab», ergänzte der vierfache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team. Auch er war schon im Simulator, um einen Eindruck von 2026 zu bekommen. «Das war am Dienstag»˛ verriet Verstappen. «Aber im Simulator kannst du alles so einstellen, dass es nach deinem Geschmack ist. Das ist derzeit nicht sehr nützlich.»
Verstappen wird auch 2026 mit dem Red Bull Racing Team versuchen, wieder an die Spitze des Feldes zu kommen. Der 27-Jährige bestätigte seinen Verbleib, nachdem einige Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Mercedes die Runde gemacht hatten.
1. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570
03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841
05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458
09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875
14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951
15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144
18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564
20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275