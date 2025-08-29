Villeneuve: Ferrari-Chemie mit Hamilton stimmt nicht

​Ferrari im ersten Training unter ferner liefen, im zweiten auf P6 (Hamilton) und P8 (Leclerc). Keiner weiss, was die Italiener wirklich können. Das passt zur Saison 2025, findet Kritiker Jacques Villeneuve.

Nach dem ersten freien Training zum Niederlande-GP mussten die Tifosi beim Ergebnis zwei Mal hingucken: Wo zum Geier waren die roten Renner?

Ihr Zeigefinger fuhr in der Tabelle hinunter und hinunter, dann stoppte er bei Leclerc auf P14 und bei Hamilton auf P15 – mamma mia!

Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc stöhnte am Funk: «Wir sind meilenweit von der Spitze entfernt.»

Im zweiten Training zeigte Lewis Hamilton erneut einen Dreher, aber die Positionen waren besser: Der Engländer auf Platz 6, Charles Leclerc auf P8.

Formel-1-Champion Jacques Villeneuve, als GP-Experte für unsere Kollegen von Sky vor Ort, spottet: «Ferrari verschwendet doch keinen Gedanken an dieses Wochenende, die denken Tag und Nacht nur noch an Monza, wo sie unbedingt glänzen wollen, auf einer andersartigen Rennstrecke, mit ganz flach gestellten Flügeln.»



Natürlich stimmt das so nicht: Keiner kann der Ferrari-Mannschaft unterstellen, sie würden in Zandvoort nur Dienst nach Vorschrift schieben und wären im Kopf schon im königlichen Park von Monza.



Aber Villeneuve lässt kaum ein gutes Haar an der berühmtesten Scuderia der Welt, was den Stand der Dinge angeht, besonders in Bezug auf Superstar Lewis Hamilton.



Der Kanadier sagt: «Ferrari bekommt nicht das, was sie sich bei Vertragsunterzeichnung mit Hamilton erhofft hatten. Daher gibt es auf beiden Seiten Frustration, auch bei Lewis, weil der nicht das Auto bekommen hat, das er wollte.»



Villeneuve trägt ziemlich dick auf und behauptet: «Lewis erhält nicht das Gefühl, dass das Team hinter ihm steht. Das Team hat nicht das Gefühl, dass Lewis hinter ihnen steht. Das alles passt einfach nicht zusammen, und das hört man auch, wenn er am Renntag mit seinem Ingenieur Riccardo Adami kommuniziert. Es gibt überhaupt keine Chemie zwischen ihnen. Es ist, als wären sie auf verschiedenen Planeten. Sie kommunizieren eigentlich gar nicht miteinander.»



«Aber Vergleichbares gilt auch für Charles Leclerc und seinen Ingenieur. In diesem Team passiert etwas wirklich Seltsames, das nicht in die richtige Richtung läuft. Wenn man Lewis’ Interviews hört, wirkt er nicht begeistert. Er scheint nicht an das zu glauben, was er sagt. Es macht den Eindruck, als wolle er nicht zur Arbeit gehen. Das ist alles wirklich sehr, sehr seltsam.»



«Nun steht 2026 vor der Tür. Hamilton konzentriert sich doch jetzt schon auf die kommende Saison, aber dafür muss man sicherstellen, dass dies auch wirklich seine Mannschaft und sein Auto wird.»







2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit







1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275