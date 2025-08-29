Dr. Helmut Marko: «McLaren ist unantastbar»

Nach dem ersten Trainingstag auf dem Rundkurs von Zandvoort dämpft Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko die Erwartungen. Der Grazer verweist auf den Vorsprung von Gegner McLaren.

Der Trainingstag auf dem Rundkurs von Zandvoort begann für Max Verstappen verhalten. Der Lokalmatador drehte im ersten Training 24 Runden und reihte sich am Ende auf dem sechsten Platz der Zeitenliste ein. Sein Rückstand auf die Bestzeit von Lando Norris betrug mehr als neun Zehntel. In der zweiten Session war der Niederländer deutlich besser. Am Ende war er der Fünftschnellste, mit 0,588 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit, die wiederum der WM-Zweite aus dem McLaren-Team aufgestellt hatte.

Dr. Helmut Marko gab nach den zwei Trainings eine Zwischenbilanz ab. Der Red Bull-Motorsportberater erklärte: «Ich denke, McLaren ist unantastbar. Und Aston Martin ist schnell. Deshalb wird es wohl ein Kampf um den dritten Platz zwischen Aston Martin, Mercedes und uns.»

Dass die Grünen aus Silverstone einen so starken Eindruck hinterliessen, erklärte sich der Österreicher folgendermassen: «Das war schon ein echt gutes Tempo und nicht etwa der Motor-Einstellung geschuldet. Sie sahen im Renntrimm und auch auf kürzeren Stints auf allen möglichen Reifensorten schnell aus, speziell Fernando Alonso. Was sie verändert haben nach Budapest, zeigt wirklich Wirkung.»

Mit Blick auf die eigene Leistung erklärte der Doktor: «Wir müssen die Balance verbessern. Allerdings gilt: Je härter die Reifen, desto besser unsere Leistung. Und im Rennen wird es sicherlich eine Ein-Stopp-Strategie mit den mittelharten und den harten Reifen werden. Das lässt also hoffen. Aber Alonso ist schnell, und McLaren ist auch ausser Reichweite.»

2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit



1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275



