Lewis Hamilton: «Es gab immer schwierige Zeiten»

Ferrari-Star Lewis Hamilton tut sich schwer damit, im roten Renner aus Maranello auf Touren zu kommen. Der siebenfache Champion betont: Das ist keine neue Situation für ihn. Und er sagt, was ihm am wichtigsten ist.

Vor der Sommerpause musste Lewis Hamilton eine bittere Pille schlucken. Beim jüngsten Rennwochenende auf dem Hungaroring gehörte der frühere Dauersieger weder im Qualifying noch im Rennen zu den schnellsten Zehn. Es war der erste Nuller, den er seit seinem Wechsel zu Ferrari hatte hinnehmen müssen. Seine Probleme, den richtigen Speed zu finden, sind nichts Neues, betont er.

«Ich hatte nie die Situation, dass ich in ein Team kam und gleich gewonnen habe. Es gab immer schwierige Zeiten», stellt er im Fahrerlager von Zandvoort klar. «Ich bin jemand, der sich nicht gerne mit dem Erreichten zufrieden gibt und sich nicht gerne zurücklehnt. So war es auch in meiner früheren langfristigen Beziehung. Ich habe diesen Schritt in ein Team gewagt, an das ich wirklich glaube.»

«Ich glaube immer noch an das Potenzial hier und daran, was wir gemeinsam erreichen können. Ich denke, jeder im Team tut das. Niemand hat Erfolg, ohne diese schwierigen Phasen durchzumachen – das nehme ich gerne hin. Und natürlich freue ich mich auch schon auf die besseren Zeiten», fügte der Rekord-GP-Sieger an.

Den Spass an der Sache hat er nicht verloren, beteuerte Hamilton daraufhin. «Das ist das Wichtigste, denn das ist der Grund, warum ich diesen Sport betreibe. Es hat von Anfang an Spass gemacht. Ich denke, das gilt für jeden und jede Karriere. Wenn man keine Freude hat an dem, was man tut, warum sollte man das dann machen?»

«Oftmals gibt es so viel Wirbel, dass man aus den Augen verliert, was wirklich wichtig ist. Deshalb möchte ich mich ganz darauf konzentrieren, wieder Spass daran zu haben. Ich bin zu dem Team gekommen, für das ich schon immer fahren wollte, aber es wurde um uns so viel Aufhebens gemacht, dass wir es nicht geniessen konnten. Jetzt geht es darum, diese Dinge beiseite zu schieben und uns wieder auf die pure Liebe zu dem zu konzentrieren, was wir tun.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20