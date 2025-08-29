Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist viel komplexer»

Ferrari-Star Charles Leclerc erlebte vor der Sommerpause in Ungarn einen Leistungseinbruch, für den sein Gegner George Russell eine mögliche Erklärung lieferte. Der Monegasse stellt klar: «Das kümmert mich wenig.»

Das diesjährige Formel-1-Rennen in Ungarn wird Charles Leclerc nicht so schnell vergessen. Der Ferrari-Pilot durfte von der Pole losfahren und verteidigte seine Führung auch über 40 Runden lang. Doch dann brach die Leistung des Monegassen plötzlich ein, und er musste sich am Ende mit dem vierten Platz begnügen.

Gegner George Russell äusserte nach dem Rennen einen Verdacht über die Gründe für den Leistungseinbruch. Er erklärte bei «Sky Sports F1»: «Ich habe gesehen, wie langsam er war und habe meine Schlussfolgerung gezogen, dass da etwas nicht stimmt. Das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist, dass sie das Auto zu niedrig eingestellt hatten und deshalb den Reifendruck für den letzten Stint anpassen mussten.»

«Sie haben am Ende eine Motoreneinstellung verwendet, die sie am Ende der Geraden langsamer gemacht hat. Das ist die Stelle, an der man die Bodenplatte besonders stark abnutzt», fügte der Brite aus dem Mercedes-Werksteam an. Ferrari sprach von Schäden am Chassis, Leclerc selbst hielt sich mit einer Analyse zurück.

Im Fahrerlager von Zandvoort wurde er nochmals auf die Äusserungen von Russell angesprochen. Und der 27-Jährige aus Monte Carlo sagte: «Das werde ich nicht kommentieren und es kümmert mich wenig, was George nach dem Rennen gesagt hat.»

«Die Situation ist sehr viel komplexer als das, was er da geschildert hat, aber wir haben schon in Budapest gesagt, dass wir das nicht kommentieren werden. Wir arbeiten daran, das aus der Welt zu schaffen, und ich kann nur sagen, dass es viel komplexer ist als das, was da gesagt und geschrieben wurde», ergänzte der achtfache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20