Zandvoort-Quali im Live-Ticker: Wer holt die Pole?

​Abschlusstraining zum Grossen Preis der Niederlande auf der schwierigen Zandvoort-Rennstrecke: McLaren ist erneut Favorit, die Fans von Max Verstappen hoffen auf ein Qualifikations-Wunder.

Nach der Formel-1-Sommerpause ist wie vor der Formel-1-Sommerpause: McLaren gibt in der Königsklasse weiterhin den Ton an, auch in den Dünen von Zandvoort.

An der Nordsee gilt: Wer sich Chancen auf die Pole-Position zum Traditions-GP der Niederlande machen will, der muss einen Weg vorbei finden an Lando Norris und Oscar Piastri.

Die Fans von Max Verstappen hoffen auf ein kleines Wunder, aber der vierfache Champion versprüht keinen Optimismus: «Ich kann froh sein, wenn ich hier unter die ersten Fünf komme.»

Wie sich die Action auf der Rennstrecke von Zandvoort entwickelt, darüber halten wir Sie hier mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.