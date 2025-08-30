Aston Martin stark: Das sagt die McLaren-Konkurrenz

Das Aston Martin Team durfte sich über einen starken Auftakt von Fernando Alonso ins Rennwochenende von Zandvoort freuen. Der Spanier schloss den Tag als Zweitschnellster ab. So reagierte das McLaren-Duo darauf.

Bereits im ersten Training wurde deutlich: Das Aston Martin-Duo Fernando Alonso und Lance Stroll ist auf dem Rundkurs von Zandvoort schnell unterwegs. Der Kanadier war zum Auftakt der Schnellere, er drehte die drittschnellste Runde. Nur das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri war noch flotter unterwegs. Alonso reihte sich direkt hinter seinem Stallgefährten auf dem vierten Platz ein.

In der zweiten Trainingsstunde übertrieb es Stroll dann und landete in der Steilkurve in der Streckenbegrenzung. Die Session war für den Rennfahrer aus Montreal somit bereits nach elf Minuten gelaufen. Sehr viel besser erging es Alonso, der die zweitschnellste Runde drehte und damit in der Zeitenliste zwischen den beiden McLaren-Stars landete.

Das sorgte für einige hochgezogene Augenbrauen in der Startaufstellung. Der Tagesschnellste Lando Norris betonte, dass dies keine grosse Überraschung sei, da Aston Martin zum Ende eines Trainingsfreitags oft einen guten Eindruck hinterlassen hat. «Sie sind besser geworden, und auch in Budapest waren sie schon sehr stark», hielt der Brite fest.

Sein Teamkollege Piastri erklärte hingegen: «Das ist schon eine kleine Überraschung, dass die Astons so weit vorne gelandet sind, aber sie waren schon in Budapest schnell. Ausserdem war es unklar, wer welches Programm fuhr. Ich denke, keiner wusste wirklich, wann er welche Reifen einsetzen soll, weil nicht klar war, ob es trocken bleiben wird. Deshalb lief es nicht so wie sonst ab, ich gehe also davon aus, dass wir erst am Samstag sehen werden, wo jeder steht.»

2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit