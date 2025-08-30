Marko: Auf diese Strecken freut sich Red Bull Racing
Der Rundkurs von Zandvoort ist nicht das beste Pflaster für den RB21, räumt Dr. Helmut Marko ein
In Ungarn hatte Formel-1-Champion Max Verstappen alle Hände voll zu tun, um es noch in die Punkte zu schaffen. Der 27-jährige Niederländer musste im GP auf dem Hungaroring von Startplatz 8 losfahren und kreuzte die Ziellinie mehr als eine Minute nach Sieger Lando Norris als Neunter. Danach verabschiedete er sich in die Sommerpause.
Die Rückkehr der Formel-1-Stars erfolgte nun auf dem Zandvoort-Rundkurs. Und auch die heimische Strecke ist wegen ihrer Charakteristik für den Red Bull Racing-Star und seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda eine Herausforderung. Die Sorgen von Budapest quälen den vierfachen Weltmeister und sein Team allerdings nicht mehr, wie Dr. Helmut Marko verriet.
«Das sind andere Probleme. In Ungarn wären wir glücklich gewesen mit der fünften Position», erklärte der Red Bull-Motorsportberater zum Ende des Trainingsfreitags, den Verstappen als Fünftschnellster beendet hatte. «Das Problem von Budapest haben wir aus der Welt geschafft», stellte er klar.
Gleichzeitig betonte der Grazer aber auch: «Natürlich ist auch der Zandvoort-Rundkurs nicht unser bestes Pflaster. Deshalb freuen wir uns schon auf die Rennen in Baku und Monza. Die Charakteristik dieser Strecken sollte viel besser zu unserem Auto passen.»
2. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min
02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113
12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361
16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682
17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112
20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit