Marko: Auf diese Strecken freut sich Red Bull Racing

Der Rundkurs von Zandvoort ist nicht das beste Pflaster für den RB21, räumt Dr. Helmut Marko ein

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko weiss, dass Max Verstappen und Yuki Tsunoda auch in Zandvoort kein leichtes Spiel haben werden. Im WM-Programm folgen aber noch Kurse, die besser zum RB21 passen.

In Ungarn hatte Formel-1-Champion Max Verstappen alle Hände voll zu tun, um es noch in die Punkte zu schaffen. Der 27-jährige Niederländer musste im GP auf dem Hungaroring von Startplatz 8 losfahren und kreuzte die Ziellinie mehr als eine Minute nach Sieger Lando Norris als Neunter. Danach verabschiedete er sich in die Sommerpause.

Die Rückkehr der Formel-1-Stars erfolgte nun auf dem Zandvoort-Rundkurs. Und auch die heimische Strecke ist wegen ihrer Charakteristik für den Red Bull Racing-Star und seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda eine Herausforderung. Die Sorgen von Budapest quälen den vierfachen Weltmeister und sein Team allerdings nicht mehr, wie Dr. Helmut Marko verriet.

«Das sind andere Probleme. In Ungarn wären wir glücklich gewesen mit der fünften Position», erklärte der Red Bull-Motorsportberater zum Ende des Trainingsfreitags, den Verstappen als Fünftschnellster beendet hatte. «Das Problem von Budapest haben wir aus der Welt geschafft», stellte er klar.

Gleichzeitig betonte der Grazer aber auch: «Natürlich ist auch der Zandvoort-Rundkurs nicht unser bestes Pflaster. Deshalb freuen wir uns schon auf die Rennen in Baku und Monza. Die Charakteristik dieser Strecken sollte viel besser zu unserem Auto passen.»

2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit