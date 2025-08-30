Villeneuve: Cadillac? Bottas lustlos, Pérez mit Geld

​Zum Schluss der Formel-1-Sommerpause hat Cadillac verkündet, wer 2026 für sie in der Königsklasse antritt – Sergio Pérez (35) und Valtteri Bottas (36). Weltmeister Jacques Villeneuve ist skeptisch.

Cadillac hat sich für Erfahrung entschieden: Wenn die US-Amerikaner 2026 in der Königsklasse debütieren, dann sitzen zwei bewährte GP-Sieger am Lenkrad, der 35-jährige Mexikaner Sergio Pérez (281 GP-Einsätze, 6 Siege, WM-Zweiter 2023) und der 36-jährige Finne Valtteri Bottas (246 GP, 10 Siege, WM-Zweiter 2019 und 2020).

Aber ist das die richtige Wahl? Jacques Villeneuve, Formel 1-Champion von 1997 mit Williams, schätzt das als Experte der britischen Sky so ein: «Grundsätzlich – Erfahrung ist wichtig, wenn man ein neues Team auf die Bahn bringt.»

Da sehen wir ein Aber am Horizont auftauchen, und der 54-jährige Kanadier sagt prompt: «Aber es gibt verschiedene Arten von Erfahrung – es gibt gute Erfahrung und schlechte Erfahrung. Erfahrung bedeutet nicht, dass man schnell oder grossartig ist.»

«Bottas hat gegen Lewis Hamilton Grands Prix gewonnen und war sehr aktiv daran beteiligt, den Mercedes-Rennwagen nach vorne zu bringen. Bei Sauber war es für ihn schwieriger. Ich glaube, er hat in jener Phase einfach das Interesse verloren. Wenn man den Bottas von Mercedes bekommt, dann grossartig. Und er ist eine Kultfigur. Pérez? Nun, er bringt halt auch Geld mit …»



Der 180-fache GP-Teilnehmer und sechsfache GP-Sieger Schumacher sagt im Podcast Backstage Boxengasse von Sky: «Cadillac hat nun zwei Fahrer, die bewiesen haben, dass sie Rennen gewinnen können. Das können nicht viele in der Formel 1 von sich behaupten. Und Sie haben zwei Fahrer, die mit zwei verschiedenen Motorenherstellern zusammengearbeitet haben und aus Top-Teams kommen.»



«Das alles sind sehr wichtige Referenzen. Zudem war einer von ihnen an der Seite von Max Verstappen und der andere an der Seite von Lewis Hamilton. Sie bringen also beide Wertvolles mit. Aus dieser Sicht macht das alles Sinn.»



«Ob ich persönlich dieselbe Entscheidung getroffen hätte – also für zwei erfahrene Piloten – das weiss ich nicht. Denn wie wir dieses Jahr sehen, können auch junge Talente unglaublich erfolgreich sein. Aus langfristiger Perspektive möchte man vielleicht auch eine zukunftsorientierte Entscheidung treffen, die einen für die Zukunft rüstet.»







3. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,972 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,214

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,858

04. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,913

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,925

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,038

07. Alex Albon (T), Williams, 1:10,099

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,103

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:10,166

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,232

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,300

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,349

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:10,361

14. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,373

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,595

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,599

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:10,697

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,801

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,012

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:11,166







2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit







1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275







