Max Verstappen: Keine Chance in Zandvoort-Quali?
Max Verstappen in Zandvoort
Katerstimmung bei vielen Fans von Max Verstappen in Zandvoort, und das liegt nicht am einen oder anderen Bierchen zu viel. Ihr Lieblingsfahrer wird, so die Einschätzung des Piloten selber, im Abschlusstraining zum Traditions-GP nur eine Nebenrolle spielen.
Max tauchte am Ende des zweiten freien Trainings auf Platz 5 auf, was dem 65-fachen GP-Sieger aber wirklich Sorgen macht: der Rückstand von beinahe sechs Zehntelsekunden auf den Schnellsten, den McLaren-Piloten Lando Norris.
Verstappen glaubt nicht, dass RBR über Nacht den Stein der Weisen findet: «Es wird ein hartes Stück Arbeit, unter die besten Fünf zu gelangen.»
«Mein Hauptproblem ist das Untersteuern des RB21, im mittleren Sektor der Strecke gibt es viele Kurven, in welchen wir Zeit verlieren.»
Verstappen monierte im freien Training überdies ein unruhiges Heck seines Rennwagens.
Technikchef Pierre Waché fasst das Geschehen so zusammen: «Es ist hier ziemlich schwierig, es ist sehr windig und es besteht das ganze Wochenende über Regenrisiko. Dieses Risiko nimmt fürs Qualifying ab. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, beide Autos im zweiten freien Training auf trockene Bedingungen einzustellen.»
2. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min
02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274
05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113
12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361
16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682
17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112
20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit
1. Training, Niederlande
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570
03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841
05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458
09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875
14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951
15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144
18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564
20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275