Max Verstappen: Keine Chance in Zandvoort-Quali?

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen schätzt seine Chancen in der kommenden Qualifikation zum Niederlande-GP in Zandvoort so ein: «Es wird ein hartes Stück Arbeit, unter die besten Fünf zu gelangen.»

Katerstimmung bei vielen Fans von Max Verstappen in Zandvoort, und das liegt nicht am einen oder anderen Bierchen zu viel. Ihr Lieblingsfahrer wird, so die Einschätzung des Piloten selber, im Abschlusstraining zum Traditions-GP nur eine Nebenrolle spielen.

Max tauchte am Ende des zweiten freien Trainings auf Platz 5 auf, was dem 65-fachen GP-Sieger aber wirklich Sorgen macht: der Rückstand von beinahe sechs Zehntelsekunden auf den Schnellsten, den McLaren-Piloten Lando Norris.

Verstappen glaubt nicht, dass RBR über Nacht den Stein der Weisen findet: «Es wird ein hartes Stück Arbeit, unter die besten Fünf zu gelangen.»

«Mein Hauptproblem ist das Untersteuern des RB21, im mittleren Sektor der Strecke gibt es viele Kurven, in welchen wir Zeit verlieren.»



Verstappen monierte im freien Training überdies ein unruhiges Heck seines Rennwagens.



Technikchef Pierre Waché fasst das Geschehen so zusammen: «Es ist hier ziemlich schwierig, es ist sehr windig und es besteht das ganze Wochenende über Regenrisiko. Dieses Risiko nimmt fürs Qualifying ab. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, beide Autos im zweiten freien Training auf trockene Bedingungen einzustellen.»







2. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,890 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,977

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,979

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,274

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,478

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,738

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,795

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,834

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,957

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,080

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:11,113

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,185

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,320

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,339

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:11,361

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,682

17. Alex Albon (T), Williams, 1:11,756

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,975

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,112

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, keine Zeit







1. Training, Niederlande

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,278 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,570

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,779

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,841

05. Alex Albon (T), Williams, 1:11,171

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,218

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,386

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,458

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:11,509

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,613

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,753

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,772

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:11,875

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,951

15. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,960

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,126

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,144

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:12,276

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,564

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,275





